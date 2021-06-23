新加坡將接收一批覆必泰疫苗

新加坡衛生部星期三表示，在加速疫苗供應之際，將接收一批覆必泰疫苗；這批疫苗與輝瑞疫苗依同樣過程及程序生產，都是在歐洲製造、直送新加坡，唯一的差別是標籤不同。

廣告 繼續瀏覽後續

新加坡從去年底啟動全國新冠疫苗接種計畫，目前批准使用的2款疫苗是美國輝瑞大藥廠（Pfizer）及德國生技公司BioNTech研發的疫苗、美國莫德納（Moderna）疫苗。

中央社報道，新加坡衛生部發布新聞稿表示，目前接種計畫使用的Pfizer-BioNTech疫苗是在歐洲不同地點生產，並根據不同市場的規範許可而有不同的標籤。

新加坡衛生部指出，在加速疫苗供應之際，新加坡將接收一批「復必泰」（Comirnaty）疫苗，這些疫苗與目前接種計畫使用的Pfizer-BioNTech相同，都是BNT162b2疫苗。兩者依同樣的過程與程序生產，符合同樣的產品規格，也都是在歐洲製造、直送新加坡，「唯一的差別只在標籤」。

因此，新加坡衛生部表示，將調整Pfizer-BioNTech疫苗或復必泰疫苗接種者的接種紀錄，統一歸類為接種Pfizer-BioNTech/Comirnaty疫苗。

此外，根據新加坡衛生部統計，截至21日為止，人口約570萬的新加坡已有297萬1570人至少接種一劑疫苗，205萬7436人已完成兩劑接種。