亞洲多國公開就七國集團應對中方“一帶一路”政策表達歡迎

七國工業集團峰會本月稍早雖已在英國康沃爾落幕，但峰會提出的有關推動發展中國家基礎設施融資倡議，目前正獲得越來越多亞洲國家的支持。根據美國白宮對有關“重建更美好世界夥伴關係倡議”的計畫說明，該倡議的優先投資領域將是氣候、健康和公共衛生安全、數字科技以及性別平等。

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據自由亞洲報道稱，本屆七國工業集團峰會宣布的這項新倡議，承諾在未來幾年內，向中低收入國家進行可持續並且由價值驅動的基礎設施投資，其規模可高達數百億美元。美國總統喬拜登特別在宣布這項倡議時強調，該計畫將有助於縮小發展中國家涉及40萬億美元基礎設施建設的項目資金需求。雖然上述倡議的具體細節還有待進一步公開，但亞洲多個國家針對由此能應對中方“一帶一路”的債務問題，公開表示歡迎。

孟加拉國規畫部長阿卜杜勒·曼南本周向專註東南亞新聞的BenarNews表示，由美國牽頭的“重建更美好世界夥伴關係倡議”，對該國來說是個好消息。孟加拉將充分利用這些發展機會，在中國相關“一帶一路”等資源之外，尋找孟加拉基礎設施建設的其他資金來源。

泰國外交部發言人塔尼桑格拉特也表示，泰國歡迎七國集團相關倡議，這將與北京的“一帶一路”產生互補，“兩者都旨在加強連通性，並在亞洲地區建立彈性供應鏈”。

菲律賓總統發言人哈里·羅克向BenarNews表示，菲律賓歡迎上述舉措，並且期待能夠實際看到並且獲得相關投資。

而印度尼西亞投資部發言人喬迪·馬哈迪則表示，東南亞這一地域最大、人口最多的國家同樣期待該倡議落實投資。他表示，印尼歡迎七國集團提出的發展倡議，這些計畫必須是靈活，且基於夥伴國家間的平等合作關係。

據該報道稱，根據美國白宮對有關“重建更美好世界夥伴關係倡議”的計畫說明，該倡議的優先投資領域將是氣候、健康和公共衛生安全、數字科技以及性別平等。有亞洲經濟學者指出，相比於中方“一帶一路”的項目資金來源，七國集團的上述倡議為這些發展中國家提供了更多資金來源，並且也更注重於項目運作的透明性。