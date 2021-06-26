澳洲Delta變異株病例增 新澳旅遊泡泡暫停

新西蘭政府6月26日宣布，由於澳洲多地爆發新冠疫情，紐澳之間的免隔離“入境泡泡”將暫停3天。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，新西蘭宣布上述消息的同時，澳洲悉尼26日開始封城2周，至7月9日為止，以控制快速傳播的Delta變種病毒疫情。目前悉尼已通報約80例Delta感染病例，而近日北領地、維多利亞州及昆士蘭州也出現少量社區病例。

新西蘭新冠疫情應對部長希普金斯（Chris Hipkins）表示：“有鑒於似乎是Delta變種病毒的高傳染力，同時”澳洲出現了許多社區群聚感染，阻止新冠病毒進入新西蘭是正確的做法。“

希普金斯強調，新西蘭仍希望保留與澳洲的免隔離入境規定，希望紐國當局能利用這個空檔思考，如何”讓泡泡更加安全，比如要求兩國民眾在出境前接受病毒采檢“。