澳洲:悉尼因病毒Delta變種全面封城

澳大利亞最大城市悉尼從2021年6月26日周六起封城15天。這是地方當局為應對病毒Delta變種而臨時做出的一項決定。

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Covid-19新冠病毒Delta變種的傳播速度要比原始病毒株快很多。為此，澳洲經濟中心悉尼（Sydney）的600萬居民從周六起再次被封於家。

本台RFI法文網2021年6月26日刊文指出，悉尼在周五已宣布封鎖市中心的四個街區，而周六則是決定全面封城。這是一個衝擊。悉尼自Covid-19疫情在一年多前爆發以來，之前沒有過全面封城。不過，這並不讓完全感到意外。

Image RFI Archive : Sydney's normally bustling harbourside centre was nearly deserted after its lockdown took effect, a shock for a city that had returned to relative normality after months with very few Covid cases. SAEED KHAN AFP / Image RFI Archive

據本台RFI記者Grégory Plesse當天發自悉尼的報道，過去幾天，當地的街道開始變得越來越空曠。與澳大利亞其它州因出現少數病例後就決定全面封城措施相比較，悉尼所在的新南威爾士州（Nouvelle-Galles du Sud）此前一直拒絕宣布全面封城。

民眾關注疫情

不採取嚴厲措施，要控制Delta病毒會更困難。新南威爾士州衛生官員指出，當局對當前事態十分擔憂。這種病毒的Delta變種在社區中的傳播比人們想象的快得多。。。現在需要依靠所有的人，予以應對。

Image RFI Archive : Central Sydney has entered lockdown after 65 reported cases amid fears of a wider outbreak of the Covid Delta variant. SAEED KHAN AFP / Image RFI Archive

悉尼人收到了這一信息。在封城正式開始前，戴口罩就已成為了街頭的一種規範。過去幾天，展開檢測的數量也打破了記錄。

新病例再爆發

澳洲到目前為止，對疫情的防控做得還挺好，本周有超過80人被確診，都與一名司機有關。他運送悉尼機場的航空公司機組人員前往隔離酒店。

如同澳大利亞，有多國出現疫情捲土重來。至少部分與過去幾周以來，導致英國疫情復燃的Delta變種的傳播有關聯。