允許觀眾入場觀看奧運 日本在經濟與防疫之間徘徊抉擇

因新冠疫情影響而整整延遲一年的2020年東京奧運，終於拍板決定，開放觀眾入場觀賽。這項違背日本國家防疫顧問建議的決定，又引起日本國內外對於在疫情下舉辦東奧會的激烈討論。

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6月21日下午，東京奧運會組委會、日本政府、東京都政府、國際奧林匹克委員會與國際帕拉林匹克委員會（International Paralympic Committee, 又稱“國際殘奧會”）舉行在線五方會談，正式決定2020年東京奧運開放現場觀眾，以會場容納人數的50%為上限，最多1萬人。而在此之前，國外選手與工作人員可能帶來的境外移入感染，以及奧運會帶來的相關活動，是造成國內民眾對舉辦奧運會反對聲浪居高不下的重要原因。

在五方會談前夕，首相菅義偉在首相府會見了東京大學經濟學研究所教授仲田泰佑(Taisuke Nakata)和特聘講師藤井大輔(Daisuke Fujii)，聽取關於新冠病毒感染與經濟活動預估的意見。兩位學者自1月開始率領研究團隊，針對東京奧運會的舉辦與疫情蔓延的關聯性進行了數據仿真運算。

仲田泰佑在接受美國之音訪問時說明，如果讓參賽相關的外國人入境並有相關接觸，預估將造成東京都內確診病例每天約增加15例左右。

即使海外選手和相關工作人員合計約10萬人來東京參賽，並對都內有直接相關感染，對疫情的影響並不大，而如果選手村進行適當的隔離管理，傳染的可能性就更小了。因此單獨以外國選手的因素而言，造成的感染是有限的。

仲田泰佑說：“東京目前的人口約1,400萬人左右，緊急事態解禁之後就每天正常群體活動，這樣的狀況下目前是每日400人左右確診。如果海外來了10萬人，也不到東京人口的1%，而且應該是多數已完成疫苗接種。所以即使他們跟一般的東京人一起生活與群聚，影響也相當小。”

而當仲田泰佑預估國內社會與奧運會相關的活動對疫情造成的影響時，就不這麼樂觀了。他說：“與其擔心國外選手造成的感染問題，反而是應該注意國內的奧運相關活動。奧運會期間國內民眾出門聲援與觀賽的人流，對導致疫情急速惡化與否有重大影響。這取決於舉辦方式與落實執行的程度，如果開放觀眾入場，那麼人數一定要嚴格加以限制，而且所有活動的人流都要非常徹底地控制。”

依照仲田泰佑團隊截至5月為止的仿真結果顯示，以人潮增加約10%為預估條件的話，東京都9月第一周將會單日新增確診達2024例，比停辦東奧會多了1407例。他強調，一旦控制不當而必須宣布緊急事態宣言，對於經濟的後續影響會非常嚴重。

針對最新決定的入場人數限制，他說：“以奧運會場的觀眾席估算，其實是相當有限的，控製得當的前提下確實不會有很大的影響。所以還是運動酒吧、餐廳、戶外聲援等間接性場外群聚活動的人流控管，對於感染會造成最大的影響。”

根據日媒《朝日新聞》在19日與20日所做的全國民調顯示，依然有超過半數的受訪者反對開放現場觀眾，理由為憂慮疫情擴散。日本政府防疫首席顧問尾身茂(Shigeru Omi)曾向日本政府與東奧會組委會建議進行無觀眾比賽，以降低染疫風險，顯然此建議未被政府採納。