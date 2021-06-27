Covid-19 : 馬來西亞決定延長封國措施

馬來西亞官方表示，原定周一結束的封城由於境內新增染疫人數居高不下，現已決定延期，直到單日確診人數降至4 000以下。馬來西亞總理希望能在7月中旬達到解封條件。

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據法國“巴黎人報”（Le Parisien）2021年6月27日星期天下午上網的消息，馬來西亞全國周六新增5 803名感染了Covid-19病毒的患者。吉隆坡當局隨即在周日決定，推遲原定星期一開始的全國解封，直到每日確診人數降至4 000以下。

另據亞洲媒體當地時間周日晚間的報道，馬來西亞政府總理穆希丁（Muhyiddin Yassin）當天表示，鑒於當前疫情仍然居高不下，馬來西亞暫時不會放鬆衛生限制措施，除非全國單日新增確診數降到4千以下、疫苗接種率達到10%，還有加護病房需求降低。馬來西亞總理穆希丁表示，他希望能在7月中旬達到以上條件。

Image RFI Archive : le Premier ministre malaisien, Muhyiddin Yassin, saluant des personnes positives au Covid-19, dans les environs de Kuala Lumpur. AFP - SYARUL AZIS / Image RFI Archive

中央社（CNA）綜合美聯社（AP）和路透社（Reuters）的消息說，本周末，馬來西亞單日新增染疫人數持續停留在5000以上，官方統計周六通報了5 803宗，周日也有5 586宗。馬來西亞累計已有超過73萬4千人染疫，其中近5千人病亡。

馬來西亞之前因單日新增確診暴增至9000多例，從6月1日開始實施本次全國防疫封鎖措施，現已近一個月之久。這也是馬來西亞一年多以來，第二次全國封鎖。馬來西亞全國人口為3300萬，目前已完成接種疫苗的比率僅為6%。吉隆坡當局正在加緊推動其疫苗接種計畫。