日本副防相：民主國家台灣必須得到保護

日本防衛副大臣中山泰秀6月28日出席活動時表示，“中國與俄羅斯之間合作所構成的威脅與日俱增”，並指“有必要對北京向台灣的施壓覺醒，保護台灣這個民主國家”。

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中山泰秀周一在線上出席了華盛頓智庫哈德遜研究所舉辦的題為“日本安全戰略的轉變”的研討會。他在發言中稱，“中國在太空、飛彈技術、網路領域、核武與傳統武力的威脅與日俱增”，還說在中國國家主席習近平領導下，中國有着“侵略性、侵略性…想法及意志”。他說，“所以覺醒吧。我們必須覺醒。”

中山泰秀稱，“民主國家台灣不僅是日本的盟友，還是兄弟，同屬一個大家庭，但是中國對台灣的軍事威脅愈演愈烈，包括在整個台灣周邊不斷舉行實戰軍事演練。” 中山泰秀說，台灣臨近日本沖繩島，那裡設有美軍基地，因此對侵佔台灣的企圖“我們一定要覺醒”。他認為，中國正加強與俄羅斯的軍事合作，這將進一步加大對台灣、對日本甚至對美國的軍事威脅。

據悉，中山泰秀在會上重申了防衛大臣岸信夫最近作出的決定，即日本不再將國防開支限制在GDP的百分之一以內，並以安全威脅程度來決定防務開支水平。另就日本等國奉行的“一中政策”是否能經得起時間考驗的問題，中山泰秀自問到，“這是對的嗎？”談到未來世代會如何就這項議題評斷決策者時，他說“我不知道”。

中山泰秀說，民主國家必須互相保護。他提到，過去就曾指台灣為“紅線”。北京方面，中國外交部發言人汪文斌在周二的例行記者會上回應稱，“中方對日本政府高官發表錯誤言論表示強烈不滿，已經向日方提出了嚴正交涉。”他表示，“我們嚴肅敦促日方在台灣問題上切實重信守諾，謹言慎行，不得以任何形式損害中國主權，不得以任何形式向'台獨'勢力發出錯誤信號。”