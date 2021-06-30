人權觀察報告：北京威脅澳大利亞學術自由

國際人權組織人權觀察6月29日發表報告稱，澳大利亞大專院校未能保障中國學生與批評中國共產黨學者的學術自由。其稱，支持民主運動人士經常遭到親北京人士和中國政府的騷擾與恐嚇。

廣告 繼續瀏覽後續

人權觀察稱，這份102頁的報告，“《‘他們不懂我們的恐懼’：中國跨國鎮壓危害澳大利亞大專院校學術自由》，說明中國政府如何對澳大利亞各大學支持民主的中國與香港學生進行監控。學生普遍意識到這種監控的存在，因此感到恐懼。許多人必須偽裝掩飾和自我審查，以免遭到同學威脅騷擾或向中國有關當局舉報。”

報告寫道，“澳大利亞大專院校管理層未能盡到維護中國學生權利的謹慎責任。”對此，人權觀察澳大利亞部研究員麥克尼爾（Sophie McNeill）說，“澳大利亞各大學仰賴國際學生繳納學費，對中國政府及其代理人的騷擾監控視若無睹。各大學應當公開抗議，並採取具體措施支持學生與教職員的學術自由。”2020年共有近16萬名中國學生到澳大利亞就讀大學。

報告指出，在新冠病毒疫情之前，留澳外國學生約有百分之40來自中國，中國學生佔澳大利亞大學生總數近百分之10。即便在疫情導致邊界封鎖之後，由於各大學改為網路授課，並有部分國際學生滯澳未歸，國際教育仍是澳大利亞的主要出口品項之一。

據悉，在調查過程中，人權觀察訪問到24名 “支持民主”的中國與香港學生，以及22名澳大利亞各大學教研人員。該組織表示，人權觀察查證了三宗學生個案，他們在中國的家人遭到警察登門拜訪或傳喚，查問他們在澳大利亞的言行。其中一名學生因為在澳留學時註冊推特帳號，發表支持民主言論，遭中國當局威脅判刑入獄。另一名學生因為在澳大利亞同學面前表明支持民主，返國後遭中國當局沒收護照。

報告指，每一位支持民主的受訪學生，都非常害怕自己在澳大利亞的言行可能導致國內雙親遭受中國當局處罰或審問。受訪者大多表示，在澳留學期間會作自我審查。“我必須自我審查，” 一名中國大陸學生說，“現實就是如此。我來到澳大利亞，但我仍不自由。我在這裡從來不談政治。”麥克尼爾說，“大多數學生被騷擾後，不會向他們的大學舉報，他們認為自己的大學更重視維持與中國政府的關係，不想得罪支持中國共產黨的學生。”

人權觀察指，“我們訪問許多具有中國研究背景或專業，或指導大量中國大陸學生的大學教授，其中超過半數自承在談到中國​​時經常會作自我審查。少數大學校方也對教職員進行言論審查，例如有大學管理層要求教職員不得公開談論中國，或者勸阻他們舉辦有關中國的公開活動或就中國敏感議題接受媒體採訪。”

人權觀察提議，澳大利亞各大學和校長應當在具體的騷擾或審查事件發生時應予公開譴責，並且公開承諾維護學術自由，確保所有學生了解向外國使領館“舉報”同學或教職員言行的行為，是嚴重違反學生行為守則並可加以處分的行為。大學外國干涉專案組應優先審議有關騷擾、恐嚇、審查和自我審查問題。

麥克尼爾說，“近來針對言論自由和外國干涉澳大利亞大專院校問題的各項調查，並未充分審議這些議題。” 她說，“隨着新的國際學生即將在疫情解除後到來，各大學應即刻檢討校內相關政策，實施保障學生與教職員學術自由的新措施。”