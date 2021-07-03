日本熱海山體滑坡畫面驚人 至少20人失蹤

日本靜岡縣熱海市（Atami）受豪雨影響，發生山體滑坡，導致至少20人失蹤。

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綜合媒體報道，當地時間7月3日早上10時30分左右，伊豆山發生山體滑坡，至少20人下落不明，多間房屋受損，部分被泥石流衝走。當地消防部門正在展開搜救行動。

據日本放送協會（NHK）報道，日本首相菅義偉已召集一支緊急工作小組，應對這場危機。

在1日午夜12時至3日午夜12時的48小時里，熱海市的降雨量高達313毫米，遠超過7月份242.5毫米的平均降雨量。

熱海市是著名溫泉度假勝地，距離首都東京大約90公里。

豪雨也影響了日本的公共交通系統，東京與新大阪之間的新幹線列車也暫停服務。