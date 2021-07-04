美軍撤離 塔利班加快收復步伐今拿下重鎮Panjwai

塔利班在與阿富汗軍隊通宵達旦的戰鬥後，於周日奪取了他們以前的據點坎大哈省南部的關鍵地區Panjwai，這是在美軍全面撤離臨近時的一次新的收復勝利。當地官員證實Panjwai淪陷，阿富汗武裝部隊在塔利班攻勢下敗走。塔利班宣布已經佔領了阿富汗近百處農村據地，正在以農村包圍城市態勢，進逼阿富汗當局。

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據法新社今天報道說，潘傑維Panjwai距離省會坎大哈市僅約15公里，長期以來一直是塔利班活動的溫床，也是多年來叛軍與美軍和北約部隊之間激烈戰鬥的場所。

自從華盛頓在經過20年的戰爭後於5月1日開始從阿富汗遣返士兵以來，塔利班加強了對阿富汗部隊的進攻，以控制全國的農村地區。

塔利班接管潘傑瓦伊的兩天後，美國和北約部隊離開了他們在阿富汗最大的基地巴格拉姆，該基地位於喀布爾以北50公里處，是過去20年裡聯軍打擊塔利班行動的焦點所在。

據Panjwai區長哈斯提-穆罕默德（Hasti Mohammad）說，塔利班和阿富汗部隊在後者離開該地區前發生了一夜的衝突。據他告訴法新社：塔利班佔領了該地區的警察總部和省府大樓。

坎大哈省議會主席揚-哈克里瓦爾（Jan Khakriwal）證實了潘傑瓦的淪陷，同時指責足夠數量的阿富汗部隊故意撤退。

法新社說，坎大哈是塔利班運動的發源地，塔利班於1996年在阿富汗奪取政權，建立了一個極端嚴格的伊斯蘭政權，2001年9.11事件後被以美國為首的聯軍推翻。

最近幾周，阿富汗幾個省份的戰鬥一直在激烈進行，塔利班聲稱控制了該國近400個地區中的大約100個。阿富汗當局對這一數字有異議，但承認政府軍已經從一些地區撤出，而且很難獨立核實當地的情況。

外國軍隊從巴格拉姆（Bagram）以及短期內從阿富汗撤出引起了觀察家們的擔憂，他們認為如果沒有美軍迄今為止提供的空中支援，阿富汗軍隊將難以與塔利班展開鬥爭。