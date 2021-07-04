運輸機墜機

菲軍一架運輸機墜落 死亡人數增至45

發表時間：

Les secours s'affairent autour de la carcasse de l'appareil, un avion de transport militaire C130, ce samedi près de l'aéroport de Jolo.
Les secours s'affairent autour de la carcasse de l'appareil, un avion de transport militaire C130, ce samedi près de l'aéroport de Jolo. © AFP /JOINT TASK FORCE-SULU
作者： 法廣
6 分鐘

菲律賓國防部表示，軍方一架載有92人的C-130運輸機4日在菲律賓南部墜落，遇難人數增至45人，其中包括地面上的平民；另有5名軍人仍下落不明。

廣告

法新社報導，菲律賓武裝部隊在社群媒體討論群中表示，最新死亡人數包括42名軍人和3名平民。這架運輸機約於4日正午在蘇祿省（Sulu）的和魯島（Jolo Island）準備降落時，因未對準跑道而墜落爆炸起火。

 

路透社報導，這起事故是菲律賓軍方近30年來最嚴重空難。從現場照片可見，散落在樹林間的飛機殘骸冒出熊熊火焰和濃煙，四周有身著軍服的人員穿梭；還有一股黑色濃煙從椰子樹林冒出直衝天際。

菲律賓軍方聯合特遣部隊蘇祿省司令官龔薩雷斯（William Gonzales）透過聲明表示：“有些士兵在飛機觸地前跳機，因此未受墜機造成的爆炸所傷。”

菲律賓軍方稍早發布聲明表示，已有29具遺體被尋獲，50人送醫，另有17人下落不明；目前還有尋獲生還者的希望。

菲律賓國防部發言人早先說，地面上有2位平民罹難，4位平民受傷。

菲律賓軍方發言人阿雷巴洛（Edgard Arevalo）指出，失事飛機並無遭到任何攻擊跡象，但當局尚未展開墜機調查，目前努力主要放在搜救和治療傷者。

菲律賓軍方表示，機上士兵要被送往所屬部隊報到。他們是從和魯島東北方約460公里的拉金丁根（Laguindingan）起飛，原定降落在和魯的省立機場。

這批軍人最近才從基本軍事訓練結訓，被分發到穆斯林佔多數、情勢動蕩的和魯島，作為當地打擊恐怖主義的聯合特遣部隊一部分。龔薩雷斯說：“他們原本是要加入我們一同對抗恐怖主義。”

菲律賓民航局發言人表示，和魯機場跑道有1200公尺，通常供民間螺旋槳飛機起降，但偶爾也提供軍機使用。

失事的C-130式力士型運輸機（C-130 Hercules）由美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）製造，近期才運抵菲律賓。

根據菲律賓政府網站1月公布資訊，這架飛機包括在美國政府透過國防安全合作署（Defense Security Cooperation Agency）提供的2架飛機；一名菲律賓空軍發言人並表示，這架運輸機可提高菲軍重型空運任務能力。

下載法廣應用程序跟蹤國際時事

Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw