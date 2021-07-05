菲律賓軍方二手美國運輸機墜毀，造成52人死亡

一架菲律賓軍方運輸機在南部偏遠島嶼墜毀，造成52人死亡，這是菲律賓空軍 最嚴重的一次空難。安全部隊人員星期一持續在椰子林間尋找黑盒子飛航紀錄器。事故飛機是向美國買的二手飛機，今年稍早才交機給菲律賓。

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法新社報導，失事的C-130力士型運輸機當時載運96人前往伊斯蘭好戰分子藏匿地點蘇祿省（Sulu）的和魯島（Jolo Island），機上大多是最近才結束培訓的軍人；但在降落時衝出跑道墜毀。

菲律賓軍方發言人阿雷巴洛（Edgard Arevalo）表示，事故飛機衝入一個村莊後爆炸起火，釀成52人死亡，包括49名軍人和3位平民。另有51人受傷，大多是軍人。

中央社報道，事故地點村長海利德（Tanda Hailid ）告訴法新社，死亡的3位平民並非搭乘這架飛機，當時是在一個採石場工作。

3人的親戚阿哈迪（Agga Ahaddi）幸運逃過一劫。當墜落的飛機輾過他的房屋時，他和孩子人在屋外；飛機隨後又輾過一間鄰居的房子。

阿哈迪告訴法新社：「我們跑走，直接離開現場。」

根據菲律賓軍方聯合特遣部隊蘇祿省分部發布的事故現場照片，受損的機尾和冒煙的飛機殘骸四散在一個椰子樹林。

阿雷巴洛又說，軍方已對墜機現場進行安全防衛，以確保島上好戰分子不致破壞搜救行動。菲律賓當局已使用牙齒紀錄來協助確認燒焦遺體所屬罹難者身分。

阿雷巴洛表示，機上駕駛員都有豐富經驗，「這是為何我們第一時間無法判斷事故如何...（發生）」。

事故飛機是向美國買的二手飛機，今年稍早才交機給菲律賓。