世衛秘書長譚德塞考慮訪日 協助東奧做好防疫

東京奧運預定本月23日開幕，為展現協助東奧做好防疫措施的姿態，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞考慮訪日。訪日期間可能被安排與日本首相菅義偉會談。

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日本TBS電視台系列的日本新聞網（Japan News Network）根據多名政府相關人士的話獨家報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）為了力挺東京奧運能安全舉辦，考慮訪日。

如果成行，將是譚德塞自去年新冠疫情蔓延全球以來，首度出訪世衛總部所在地瑞士周邊國家以外地區。

報導說，譚德塞期盼世衛能展現戰勝疫疾的姿態，但日本政府內部有人認為，明年即將舉行世衛秘書長選舉，譚德塞可能是想藉訪日提升存在感。日本正與世衛協商譚德塞訪日行程，傾向安排他與日本首相菅義偉等人舉行會談。