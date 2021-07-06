世衛秘書長譚德塞考慮訪日 協助東奧做好防疫 發表時間： 06/07/2021 - 22:36 奧林匹克旗幟與聯合國旗幟 © 聯合國圖片/Evan Schneider 作者： 法廣 3 分鐘 東京奧運預定本月23日開幕，為展現協助東奧做好防疫措施的姿態，世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞考慮訪日。訪日期間可能被安排與日本首相菅義偉會談。 廣告 繼續瀏覽後續 日本TBS電視台系列的日本新聞網（Japan News Network）根據多名政府相關人士的話獨家報導，譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）為了力挺東京奧運能安全舉辦，考慮訪日。 如果成行，將是譚德塞自去年新冠疫情蔓延全球以來，首度出訪世衛總部所在地瑞士周邊國家以外地區。 報導說，譚德塞期盼世衛能展現戰勝疫疾的姿態，但日本政府內部有人認為，明年即將舉行世衛秘書長選舉，譚德塞可能是想藉訪日提升存在感。日本正與世衛協商譚德塞訪日行程，傾向安排他與日本首相菅義偉等人舉行會談。 下載法廣應用程序跟蹤國際時事 Download_on_the_App_Store_Badge_CNTC_RGB_blk_100217 google-play-badge_tw 日本