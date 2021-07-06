日本稱中國若攻台美日將共同防衛台灣回應樂見國際關注台海和平

日本副首相兼財務大臣麻生太郎昨天在東京的一場演講中表示，中國如果侵犯攻擊台灣，日本依安全保障相關法規，有可能行使受限的集體自衛權，「美日要一同防衛台灣」。針對麻生太郎這番談話，台灣外交部發言人歐江安今天回應指出，外交部樂見並歡迎國際社會及各界友人持續關注台灣海峽的和平與穩定。

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歐江安說，台灣政府將在既有深厚基礎上與理念相近國家緊密合作，捍衛民主價值及以規則為基礎的國際秩序，共同努力維護台海及區域的和平、穩定與繁榮。

台灣戰略學者蘇紫雲分析麻生的發言表示，台灣位處第一島鏈關鍵位置，如果成為破口，不隻影響全球戰略平衡，日本能源經貿交通線將遭截斷，因此日本已從戰略模糊走向戰略清晰。

另外，日本外務大臣茂木敏充今天宣布，繼6月4日無償提供124萬劑AZ疫苗給台灣後，日本將再追加提供台灣113萬劑AZ疫苗，這批疫苗預定後天7月8日運抵台灣。

台灣總統蔡英文今天透過臉書表示，繼上次提供AZ疫苗，感謝日本再次提供，成為對抗疫情最堅實的力量，台灣會用最快的速度封緘、配發、施打，讓更多台灣人因為這份友情的疫苗而降低感染的風險。

她並提到，東京奧運開幕在即，不僅代表世界在疫情中依然積極用運動競技促進友誼與和平，更象徵人類共同對抗病毒的決心。台灣選手會做最好的準備，也期待前往日本參加競技，共同讓疫情中展開的東京奧運更加精彩，振奮全世界的人們，一起走出疫情陰霾。

外傳台積電和鴻海永齡基金會已經和上海復星就採購BNT疫苗達成協議。國台辦發言人朱鳳蓮昨天晚間表示，作為台灣獲得BNT疫苗的「唯一洽購方」，上海復星有關負責人早已公開表示，願將疫苗「服務於台灣同胞」。

台灣行政院長蘇貞昌今天就國台辦的說法響應說，疫苗是維護健康顧人命，台灣政府只有一個心意，就是要保護民眾健康跟生命，但中國這時還要說嘴，將台灣貶低為一個區，這就是為何台灣人民會對中國反感。

蘇貞昌說，台灣民眾對中國政府有不好印象，並嚴辭拒絕中國統治台灣，這些是中國自己搞出來的。