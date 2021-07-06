日本靜岡發生土石流 匿名官員表示：熱海市可能有100人失蹤

日本靜岡縣部份地區受暴雨侵襲。熱海市7月3日發生土石流，至少19人失蹤。匿名官員表示：熱海市可能有100人失蹤。

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日本靜岡縣部份地區受暴雨侵襲。熱海市7月3日發生土石流，至少19人失蹤。美國廣播公司（ABC）引述匿名官員稱，仍然失蹤的可能有100人，但詳情仍不清楚。

日本放送協會（NHK）此前報導稱，失蹤人數有20人。

日本自衛隊已派出緊急救援人員前往熱海，約30名自衛隊員加入搜救工作。

熱海市政府官員對約2萬戶下達了疏散令。有80人被送往庇護中心。日本消防廳稱，多達80戶民房已被完全掩埋。

東京電力公司稱有2830戶面臨斷電。

根據報道，意外約於7月3日早上10時30分發生。有民眾拍攝到山泥傾瀉發生時的情況，從影片中可見，土石流衝毀房屋，民眾和消防員奔跑逃生。

氣象局官員稱，傾盆大雨源於季節性雨鋒持續。靜岡縣和神奈川縣所受打擊最為嚴重。政府已對靜岡縣、神奈川縣和千葉縣的部分地區發布土石流警告。一些河流水位已超過危險水平。

東京市和日本中部的東海地方也受到了暴雨的影響。

連接神奈川縣和靜岡縣的東名高速公路一部分路段、以及新東名高速公路在靜岡縣的部份路段關閉。東京和新大坂車站之間的新幹線列車服務暫停。