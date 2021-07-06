比利時駐韓大使的中國妻子又傳涉打人事件

今年五月因打了首爾服裝店店員巴掌的比利時駐韓大使夫人，今（6日）又被爆出與清潔員爭吵並發生肢體衝突，掌摑韓國清潔員，還把快餐便當踢飛一公尺遠。此前中國籍身份的比利時大使夫人相雪秋（Xiang Xueqiu）因毆打店員事件未了，她企圖動用外交豁免權來逃避刑責，引起熱議。比利時提前結束這位大使駐韓任期，正在準備回國讓其回國日程。

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據新頭殼今天報道稱，韓國警方5日表示，比利時駐韓大使雷斯庫伊（Peter Lescouhier）的夫人相雪秋（Xiang Xueqiu）當天上午9點25分在首爾漢南洞讀書堂公園與龍山區政府所屬的一名清潔員李某發生爭吵。據悉，李某在打掃衛生時，不小心將掃帚碰到相雪秋身上，雙方出於憤怒高聲對峙，後發展至相互推擠，相雪秋被推倒在地。清潔員接受韓媒《SBS》的採訪時透露事發背景，當時她將自己的便當放在公園的某一處角落，不料便當卻突然遭到相雪秋無故踢飛1公尺遠，於是雙方才開始發生言語衝突，而且是相雪秋先動手，才導致演變成肢體衝突。

據悉相雪秋1958年出生於中國北京，與雷斯庫伊在中國相識，2018年與外派到韓國的丈夫一同抵達首爾，並在當地以道教養生操專家教授太極拳。之前中國籍的相雪秋因賞店員巴掌事件僅以私人社交帳號向該店員道歉，引來韓國民眾不滿，比利時政府決定祭出懲罰，比利時駐韓大使館28日發聲明稱，為符合雙邊的最大利益，已赴任3年的雷斯庫伊無法繼續履行職務，外交部決定今年夏天解除其職務，夫妻二人即將回國。

比利時駐韓大使館28日還在臉書上稱，相雪秋在韓國警方要求下放棄外交豁免權，29日發文表示，相雪秋已私下向兩名店員道歉。但也有韓媒指出，相雪秋所謂的放棄外交豁免權，只是願意接受警方調查，但並不會接受法院審判等司法程序。