聯合國譴責印度監禁84歲的耶穌會牧師斯坦-斯瓦米 該牧師昨天病逝

聯合國星期二說，它對84歲的耶穌會牧師斯坦-斯瓦米Stan Swamy在印度預防性拘留中死亡深感 "悲痛 "和 "不安"。印度耶穌會牧師斯坦-斯瓦米在剛剛過去的星期天在獄中死去。聯合國人權維護者問題特別報告員瑪麗-勞勒星期一在推特上說，對斯瓦米神父的指控是毫無根據的，並稱監禁人權維護者是 "不可原諒的 "行為。

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據法新社今天報道稱，聯合國 "人權事務高級專員辦事處發言人莉茲-特羅塞爾Throssell在日內瓦舉行的例行新聞發布會上說："我們對84歲的人權捍衛者和耶穌會牧師斯坦-斯瓦米神父昨天（星期一）在孟買去世深感悲痛和不安，此前他於2020年10月根據《防止非法活動法》（反恐怖主義立法）被捕。

據特羅塞爾Throssell說，人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特曾多次提出斯瓦米神父和其他約15名活動家的案件，並呼籲在審判前釋放他們。這位牧師去年曾因被指控在2018年在印度煽動種姓間暴力而被捕，儘管他患有帕金森病和其他疾病，但仍被拒絕保釋。斯坦-斯瓦米神父曾在5月份因為患有新冠肺炎病毒而被送入醫院，並在周末出現了心臟驟停。

據特羅塞爾Throssell說，"我們重申人權高級專員對印度政府的呼籲，即確保沒有人因行使其言論自由、和平集會和結社自由的基本權利而被拘留。"

據聯合國人權維護問題特別報告員瑪麗-勞勒星期一在推特上說，對斯瓦米神父的指控是毫無根據的，並稱監禁人權維護者是 "不可原諒的 "行為。

斯坦-斯瓦米神父的律師米希爾-德賽（Mihir Desai）說，印度當地政府和聯邦政府應對該牧師的死亡負責，他們在逮捕他時就知道他生病了。