阿富汗塔利班周五宣稱已經控制阿富汗全國領土的85%

法新社消息，阿富汗塔利班周五宣稱，他們已經控制了阿富汗全國領土的85%，全國398個縣中已經有250個處於他們的控制之下。塔利班還攻佔了與伊朗接壤的一個最重要的邊界哨所。

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由塔利班駐卡塔爾辦公室領導人、塔利班國內公民關係部負責人沙哈布丁·德拉瓦率領的代表團8日上午抵達莫斯科進行為期2天的訪問。德拉瓦周五在莫斯科的一個新聞會上發布了上述消息，但目前還沒有得到其它獨立消息來源的證實。俄羅斯外交部在其官網上說，俄羅斯總統阿富汗問題特別代表卡布洛夫8日與塔利班代表團舉行了會談，雙方討論了阿富汗局勢以及啟動和平談判等問題。俄方對阿富汗北部地區緊張局勢升級表示關切，呼籲防止其向境外蔓延。塔利班保證該組織不會侵犯中亞國家邊界，並保證外國在阿富汗領土上的外交和領事使團的安全。塔利班代表確認有興趣通過談判實現阿國持久和平，並對所有族裔群體的利益有所考量。

另外，塔利班發言人沙欣周五表示，塔利班正在與喀布爾討論阿富汗停火問題。沙欣說：“正在談判討論各種問題。”他指出，首先需要在渉及阿富汗政治體制的問題方面取得成果。據俄羅斯衛星通訊社報道，∙德拉瓦在莫斯科表示，塔利班不尋求篡奪阿富汗政權。他在記者會上表示：“我們不尋求全面篡奪政權”。他補充稱，塔利班希望阿富汗社會所有代表都參與阿富汗國家的工作。德拉瓦還說："我們保證，將採取措施打擊毒品生產，我們向國際社會保證，將打擊走私。" 塔利班認為，美國將信守從阿富汗撤軍的承諾。俄羅斯外交部長拉夫羅夫稱，美國撤軍意味着承認其任務失敗。

美國總統拜登7月8日就美國從阿富汗撤軍發表講話。他說，美國在阿富汗的軍事任務將在8月31日結束。拜登說，“我們將結束美國史上最長的戰爭”，“留在阿富汗並非選項，我不會再派新一代的美國人去阿富汗作戰”。拜登表示，美國人不是去阿富汗建設他們的國家，讓阿富汗人民獨自決定自己的未來是他們的權利和義務。拜登承諾會繼續支持阿富汗政府和安全部隊。他還說，數以千計曾為美軍效力、現在遭受塔利班叛亂分子威脅的阿富汗翻譯，將能在美國尋求庇護。 拜登表示，”我相信阿富汗軍隊的能力”。

耗時20年的阿富汗戰爭耗費美國國庫數兆美元，陣亡約2400名美軍。拜登的撤軍決定固然贏得兩黨的支持，卻也同時引來一些批評，人們尤其擔憂撤軍恐讓讓塔利班捲土重來並更加坐大。據紐約時報報導，拜登在回答記者提問撤軍相關問題，尤其反駁重蹈當年撤軍越南覆轍時明顯動怒，稱美軍這次撤離絕不會像1975年逃離西貢那般，還堅稱美國已做得夠多，足以讓阿富汗警察和軍隊有足夠能力保護他們人民的未來。

有分析指出，隨着美國和北約國家軍隊不斷撤離阿富汗，阿富汗境內的敵對行動不斷升級，只要塔利班取得軍事勝利，戰鬥就不會停止，阿富汗軍隊無法阻止塔利班在戰場上取得進展，也無法阻止塔利班控制更多地區。