日本政府、東京奧組委、東京都政府、國際奧委會（IOC）和國際殘奧委員會（IPC）代表五方和日本相關地方政府8日晚以視頻會議的方式，就7月23日開幕的東京奧運會觀眾問題進行了討論， 並決定奧運會的開閉幕式和即將在東京、神奈川、千葉和埼玉舉行的賽事都以無觀眾形式舉行，9日又加入北海道，10日福島也做出了如此決定，這樣，東京奧運會 750場比賽724場無觀眾，只有26場以有觀眾觀戰的形式進行。

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組委會在9日下午5時舉行的新聞發布會上宣布，將在北海道、宮城、福島、茨城、靜岡5個道縣舉行有觀眾觀戰的比賽。 關於北海道，組委會解釋說正在考慮有關9點之後結束的比賽的對應，但在晚上11點30分宣布：北海道的5場比賽都以無觀眾形式舉行，而日本時間10日下午5時15分，福島縣的內堀知事宣布，鑒於新冠感染擴大，預定7月28日在福島舉行的棒球和壘球比賽也以無觀眾形式舉行。

這樣，茨城（足球）、靜岡（自行車）、宮城（足球）三個縣在奧運會期間觀眾可以親臨現場，將根據“容量在50％之內，最多10,000人”的規定允許觀眾入場，茨城只有和學校聯動的觀眾可以入場，夜場除了宮城以外都無觀眾。

到10日為止，在總共750場比賽中，一都三縣的716場無觀眾，北海道5場， 福島3場，由此，有觀眾的比賽在宮城舉行6場，在茨城舉行8場，在靜岡舉行12場，共26場。

國際奧委會主席巴赫在9日面向選手們的視頻講話中說：“這是一個非常艱難的決定，我們都對這個結果感到遺憾。”