台灣今報增23本土病例、1死

台灣中央流行疫情指揮中心宣布，今天新增24例新冠肺炎確診病例，分別為23例本土病例及1例境外移入；另新增1名死亡個案。指揮官陳時中表示，國內已連續3周Rt值低於1，疫情控制穩定。

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據中央社今天引述台灣中央流行疫情指揮中心宣布，12日新增23例本土病例及1例境外移入；另新增1名死亡個案。據中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中指出，個案分布以新北市10例最多，其次為台北市9例，基隆市、桃園市、新竹市及台中市各1例；其中17例為已知感染源、4例關聯不明、2例調查中，相關疫情調查持續進行中。

據指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。