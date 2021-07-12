台積電、鴻海購買1000萬劑輝瑞多波多折內幕 台媒首次點名“徐姍姍”兩度搞鬼

台積電、鴻海已和上海復星醫藥、德國BioNTech於9日簽約採購1千萬劑BNT疫苗，但台積電和鴻海只是於12日才發布訊息。期間國際間以及中國內部對台灣購買疫苗都已經發生局面變化，包括台灣媒體點名的上海復星BNT在美國的行銷副總裁徐姍姍的作梗也都失去了火藥力道。

廣告 繼續瀏覽後續

據上報以內幕調查報道稱，台積電和鴻海永齡基金會11日證實，採購德國BNT疫苗已正式進入簽約程序。實際上，上海復星醫藥、德國BioNTech已和台積電、鴻海商定了各500萬劑BNT疫苗的採購案，並於本周五（9日）晚間洽商合約，直至午夜過10日零時，才在3方共同參與下籤訂合約，因後續仍商議合約部分執行細節，直到11日上海復興才正式公告此疫苗採購案消息，預計台積電和鴻海最快於12日發布重大訊息。

又依據規畫期程，鴻海和台積電採購的這1千萬劑BNT疫苗，首批1百多萬劑可望在9月從德國原廠製造、原廠包裝、直送台灣，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中儘管對鴻海和台積電是否已買到BNT疫苗，不願多言，僅表示簽約程序都在進行中，要大家“靜候好結果”，不過因BNT是目前唯一可以施打在12歲以上學童的疫苗，所以陳時中今天也首度表示，指揮中心會考量將BNT疫苗給12到18歲的學生施打。

據知情人士指出，整個採購BNT疫苗過程一波三折，不可諱言，鴻海創辦人郭台銘真得想盡辦法要買下BNT疫苗給台灣，但最後台積電和鴻海能夠順利買到1千萬劑的BNT疫苗，“台積電的參與，真得是讓整個採購案情勢大逆轉的關鍵！”

相關人士強調，台積電的加入對整個BNT疫苗採購案起了關鍵性作用，其一是台積電吸引了國際目光，讓上海復星“不卡了”；其二是台積電正規辦事態度，讓整個BNT採購案走“國際採購合約”，而非上海復星與香港、澳門採購疫苗“港澳模式”。

據該人士進一步說，台積電做為全球半導體供應鏈的領導者之一，極具國際份量，也因此台積電進場參與採購BNT疫苗案，不僅讓德國政府對促成BNT原廠提供疫苗給台灣的態度和作法轉趨積極；也因台積電吸引了歐美各國的目光，讓國際關注到，明明目前各國採買疫苗均是由政府對原廠採購模式，但卻獨獨台灣在採購德國BNT疫苗上，面臨“中國代理商上海復星醫藥”卡關的怪異現象，之後美、日疫苗接棒提供台灣，在台灣國內疫苗荒稍解情況下，也終於讓北京當局和上海復星醫藥體認到，“再卡下去，國際上都會認為台灣買不到BNT疫苗，都是因為上海復星卡關了”，北京當局體悟此時台灣已不缺疫苗，“再卡也沒有意義”，上海復星終於決定鬆手。

知情人士更指出，台積電參與採購BNT疫苗的另一重要功能，就是因台積電以正規國際商務談判專業團隊參與採購案，讓整個BNT疫苗採購案不致於因為中國代理商的介入而歪樓成“港澳化”模式。

知情人士強調，其實台灣的政府難以買到BNT疫苗，還有鴻海郭台銘買BNT疫苗不順利，都是因為代理商上海復星醫藥堅持採取香港、澳門買疫苗的採購模式。上海復星醫藥取得德國BNT原廠的“大中華地區”代理權，主要販售疫苗範圍在中國、香港、澳門和台灣，因中國尚未放行，目前上海復星只有將疫苗賣給了香港、澳門，之前上海復星亦以相同態度對待鴻海，也因此鴻海之前打算透過復星集團郭廣昌和德國原廠簽約的方式，但不為上海復星所接受。

知情人士說，如今鴻海聯手了台積電一起採購BNT疫苗，很清楚的，台積電早在6月10日向政府遞件表明要捐贈500萬劑疫苗給政府前，已先組了國際商務法律團隊研究了解國際採買疫苗的方法，清楚各國都是採取國家對疫苗廠商形式，唯獨台灣採購BNT疫苗的方式特殊。因此在台積電進場後，以國際商務談判的專業團隊來和上海復星討論採購疫苗合約；其中有關BNT疫苗“藥害免責”問題，台積電更是堅持照國際模式。

該人士指出，因鴻海和台積電與上海復星採購BNT疫苗後要捐贈給政府，疫苗所有權將移轉給台灣官方，因此德國原廠需要明確取得台灣政府給予的“藥害免責”權，這是台積電與上海復星、德國原廠談判過程必須述明也堅持的，台灣官方才能給予德國原廠“藥害免責”保證，這也是台積電和鴻海向上海復星買疫苗時，與港澳採購的最大不同。也因此，這次由台積電、鴻海聯手和上海復星醫藥簽訂各5百萬劑BNT疫苗，是一份清楚的疫苗採購國際合約形式。

據上報稱，實際上，從去年底起，台灣方面無論是政府還是民間企團、團體在採購BNT疫苗過程，始終存在着“中國因素”！先是衛福部與德國BNT原廠進行購買疫苗議約時，在今年1月已完成草案，就等最後一步正式簽署了，沒想到BNT原廠此時卻質疑台灣的中文新聞稿中有“我國”字眼，和英文稿上的“Taiwan”不同，之後我方也順應原廠要求改為“台灣”，但最後雙方合約卻嘎然而止。當時我方私下了解的情況，才發現當時政府和BNT原廠往返的文件，均有另一BNT內部署名“XU”人士參與意見中。

據上報，之後台灣才發現，這位對台灣中文新聞稿“我國”有意見者，正是署名“XU”之人，最後衛福部採買BNT疫苗合約不了了之，台灣也得知此提出異議者，正是BNT在美國的行銷副總裁徐姍姍，從BNT公司內部消息得知，徐姍姍是上海復星派到BNT的人，亦即徐姍姍為BNT公司的中國大股東人馬。

據上報說，之後台灣方面改由民間與BNT接觸，鴻海郭台銘最先跳出來表明要和德國原廠採購BNT疫苗，就在郭台銘和鴻海積極進行之際，沒想到6月中徐姍姍再度出手，透過台灣媒體放話表明，“BNT不想跟郭台銘談下去”，以BNT高層身分對郭董語多不滿，而郭台銘亦在6月16日向衛福部表達，收到BNT德國原廠來信表示不要和他談，BNT只和政府談。

“徐姍姍”二度搞鬼，放話拒與鴻海洽談激怒郭董。氣得郭董在6月18日發臉書籲請與總統蔡英文見面並請求政府授權，而當日下午總統蔡英文與鴻海郭台銘及台積電董事長劉德音會面時，總統還當面安慰郭董說，“最近很辛苦！”要他不要把外界媒體報道對他的批評放在心上。郭台銘也當面回應總統說，他很清楚和政府沒有關係，郭董在會中忍不住直接點名，都是“在美國的徐姍姍”搞的！

在台積電加入後，台灣國內採購和美、日提供的疫苗陸續進來，都讓鴻海和台積電此時採購BNT疫苗的局勢大為不同，中國方面態度也有所改變，國台辦發言人朱鳳蓮日前發言不忘對台灣送暖並強調，上海復星集團是台灣獲得BNT疫苗的唯一洽購方，台灣有意願的縣市與民間機構，可依照正常商業規則向誰集團洽購疫苗。

據上報，11日在網絡上傳出，中國官媒新華社11日報導指稱永齡基金會和台積電9日時已和上海復星醫藥簽訂NT162b2（復必泰）疫苗的銷售協議，之後會依“正常商業規則和程序”，報導中並未提及採購數量或是何時會出貨。但在新華社的官網卻查無此報導。

知情人士透露，新華社為什麼出現此奇怪情事，據了解，主要是中國內部對台積電和鴻海與上海復星醫藥購得BNT疫苗一事，尚有不同意見。而台積電也審慎回應說，“簽約當事人有多方，正在進行簽約的法定程序”；鴻海則由永齡基金會執行長劉宥彤表示，“待有進一步消息，一定會正式對外界說明。”

但其實台積電和鴻海永齡基金會確實已和上海復星醫藥和德國BNT原廠商定，並已在10日零時後各自簽下5百萬劑疫苗合約了，只因三方仍就部分合約執行細節商議中，所以上海復星醫藥直到11日晚間才正式公告最後拍板消息。