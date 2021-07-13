接種中國疫苗入境免隔離 韓國學界憂防疫安全

韓國自本月起免除海外新冠疫苗接種完成者入境時的隔離規定。然而，除中國產疫苗的有效性受外界質疑導致的安全問題外，韓國專家還擔心，這一舉措可能會影響到韓國防疫外交。

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韓國7月起實行的海外疫苗接種者入境免隔離制度中，最引起爭議的一點是，只要入境者接種世界衛生組織（WHO）批准緊急使用的疫苗，都予以承認免除隔離，但外界對部分疫苗的有效性和安全性存在憂慮和不信任，特別是中國產的國藥和科興疫苗。

世衛組織批准中國產疫苗用於急用時表示，國藥和科興的有效率分別為79%和51%，該數據遠低於輝瑞的95%和莫德納的94.1%。但即使如此，外界認為實際有效率可能更低。

韓國學術界和政界都對此表示擔憂，峨山政策研究院副研究委員李東奎（音）在11日的報告中舉例稱，接種中國產疫苗的地區疫情反而惡化，比如科興疫苗接種率高達51%的智利，每天仍有5000多名新增確診者，在印尼接種中國產疫苗的350多名醫務人員也被感染。

另外，泰國衛生部當地時間11日表示，618名醫護人員接種2次中國科興疫苗後仍被確診，其中1名30歲的護士死亡。對此，泰國決定在第二次交叉接種中使用阿斯利康疫苗。

李東奎表示，“考慮到中國境內只接種中國產疫苗，因此中國入境者大部分接種的都是中國產疫苗，這部分人以探親等目的入境後遍布全國各地，很難對其防疫狀況進行檢查或管理。”

而政府表示，海外疫苗接種者入境時，仍需接受3次病毒檢測，確認結果為陰性後方可入境，因此防疫方面不存在安全問題。

但是，李東奎認為，韓國接受中國產疫苗接種者免隔離入境，還可能使韓國的防疫外交受到打擊，“對中國產疫苗不信任加劇的情況下，中國產疫苗接種者入境越來越多，來自西歐國家的入境者反而會減少。”“在相互信任防疫的國家之間討論旅行泡泡的可行性時，如果韓國的防疫外交受到打擊，韓國的選擇權可能縮小。”

他還說，“在目前全球發生變異病毒的情況下，對中國產疫苗接種者解除隔離的措施，會導致他國對韓國防疫狀況的誤解加深，甚至在國內疫情惡化的情況下，不只是旅行泡泡，目前與其它國家人員進行的交流也會受到打擊。”

濟州知事元喜龍當天在臉書發文表示，“韓國是第一個免除中國產疫苗接種者隔離的國家，但在韓國接種疫苗者前往中國時，仍需接受3周的自我隔離。”

也有韓國人批評，該制度是對中國展現低姿態外交，“制度並未獲得中國的回應措施，很多人認為韓中之間未遵守相互主義原則”，李東奎指出，“這被認為韓國政府是不是想通過向中國示好而獲得回報，想要在今後韓中經濟交流或朝鮮問題上與中國合作。”