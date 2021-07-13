日本防衛白皮書首提台灣安全傾向加強與美合作 有風險有爭議？

日本2021年版《防衛白皮書》寫明了台灣在日本安全保障上的重要性。這反映出政府的姿態是為了支援處於中國大陸壓力下的台灣，將與美國統一步調。在美中“新冷戰”下，日本傾向於與美國合作。菅義偉政權內，接連有意見要求強化考慮到台灣突發事態的防衛力。不過，也有人擔憂“若發展至與中國全面對立，日本將陷入國家性危機”（前駐華大使語）。在對華強硬論和融和論相互交錯之中，日本政府展開應對的難度加大。而日本應該如何維持與美國、中國大陸、台灣的關係，開闢走向和平的道路？還看不到明確的前景。

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據共同社今天報道稱，日本防衛白皮書顯示日政府傾向於與美國合作。《防衛白皮書》體現了警惕感。“可以認為中國向美方姿態妥協的可能性較低，有關台灣的美中對立有可能進一步顯現”。《防衛白皮書》這樣說明了認為台灣穩定很重要的理由，展現出警惕感。白皮書還詳述了有關台灣的中國大陸軍事性動向。

《防衛白皮書》具體是介紹了越過台灣海峽中間線的大陸軍機動向，還提及大陸航母編隊通過了位於台灣南側的海峽一事。防衛省強調“日本所處的環境非常嚴峻”（防衛相岸信夫語）。

共同社報道提及“煽動”一詞，指從中顯露出，日本有意提高國民的防衛意識，希望為加強日美防衛合作而完善環境。日本政府計畫在預計年內召開的日美安全保障磋商委員會（2+2）上，討論今後的合作應有形式。似乎是與此相呼應，出現了“為了從中國保護台灣，日本應該做好心理準備”（自民黨幹部語）的意見。

副首相兼財務相麻生太郎5日在演講中稱，若中國大陸攻打台灣，“日美必須一起防衛台灣”。他還稱台灣之後被瞄準的地區是沖繩，煽動了危機感。

在對台友善的國內輿論擴展開來的背景下，最近還出現了說“作為民主國家的台灣”（防衛副大臣中山泰秀語）的發言。這顯然與在1972年《日中聯合聲明》中承認中華人民共和國政府是“中國的唯一合法政府”的日本基本立場不符。

就《防衛白皮書》引發的“風險”，共同社說，不過，對華融和論依然根深蒂固。首相菅義偉6月17日在記者會上說“我們不會構建什麼對華包圍網”，與強硬論畫清了界線。其背景原因在於，菅義偉認為若與經濟聯繫緊密的中國敵對，即使日美同盟很牢固，也會成為“巨大風險”（外務省幹部語）。

關於遲遲未定的如何對待中國國家主席習近平作為國賓訪日，菅義偉身邊人士也強調“沒有成為白紙一張”。以親華派著稱的自民黨幹事長二階俊博則配合7月1日的慶祝中國共產黨成立100周年大會，送上了祝賀。此舉彰顯了與麻生等人的立場差異。

共同社說，日本應該如何維持與美國、中國大陸、台灣的關係，開闢走向和平的道路？還看不到明確的前景。