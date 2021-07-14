小布什：美國和北約從阿富汗撤軍是個錯誤

美國前總統小布什（George W. Bush）近日就德國總理默克爾（ Angela Merkel ）即將離任等話題接受了德國之聲的採訪。當提及阿富汗問題時，小布什說，美國和北約從阿富汗撤軍是個錯誤。

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小布什說，“我擔心阿富汗婦女和女孩將遭受難以言表的傷害”。他補充說，還擔心阿富汗翻譯和其他為駐阿外國軍隊提供過支持的人的安危。小布什說，“他們就這樣被留下來，任由這些非常殘暴的人宰割，這讓我心碎。”

小布什在任上於2001年秋季在美國發生“9·11”恐怖襲擊後向阿富汗派兵。他補充說，相信德國總理默克爾對撤軍有“同樣的感覺”。美國軍方最近表示，其正在進行的撤軍工作已經完成了90%以上，現任總統拜登說，撤軍工作將在8月31日前完成。6月底，德國宣布從該國撤出所有部隊，並關閉其在阿富汗北部馬紮里沙里夫的總領事館。

兩名美國消息人士7月14日告訴路透社，預計拜登政府將在周三晚些時候宣布啟動“聯合避難行動”，以疏散阿富汗“特別移民簽證”申請人（SIV ）。消息人士稱，該行動將使用民用包機參與疏散行動。

另就對即將離任的德國總理的評價，小布什說，“默克爾為她的重要職位帶來了品位和尊嚴。……她做出了非常艱難的、對德國最為有利的決定，並始終恪守自己的原則。她是一位富於同情心的領導人，一位勇於領導的女性。”

小布什說，正如對他本人一樣，對很多美國人來說，默克爾就是一個獨具特色的 “美國夢”：一位在共產主義非自由環境中長大的女性，成功登上了自由世界的頂峰，而且不是在別的什麼地方，而是在德國。

報導指，按照美國人的觀點，德國這個國家被美國從獨裁政權中解放了兩次：先是作為一個整體從納粹政權中、然後是東德從前蘇聯的控制中。