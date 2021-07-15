確定來日參加奧運會開幕式的外國首腦只有法國總統

目前，新型冠狀病毒感染在東京再次蔓延，14日、15日連續兩天破千人，將於本月23日至下月8日舉行的東京奧運會成了一場接近97%的賽場“無觀眾的賽事”，世界各國領導人紛紛表示不出席東京奧運會。

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據《每日新聞》13日報道，加拿大總理辦公室當天表示，“總理賈斯汀·杜魯多因東京奧運會幾乎無觀眾而不會出席東京奧運會。”

美國總統喬拜登不會出席開幕式，但他的妻子吉爾·拜登女士將出席。

預計中國國家主席習近平也不會出現在東京奧運會上，目前中國方面正在考慮派國務院副總理孫春蘭出席。

與此同時，韓國總統文在寅是否出席仍未確定。據韓國報紙報道，文在寅正考慮在開幕日的7月23日訪問日本。 日本首相菅義偉在7月8日的記者會上說，“如果文在寅訪問日本，日本方面將在外交禮儀上認真對應，這是理所當然的。”

目前，法國總統馬克龍是唯一被確認參加東京奧運會開幕式的外國首腦，馬克龍總統的出席是由於下屆奧運會在巴黎舉行，他必須要為將於2024年舉辦的奧運會接過火炬。

日本政府最初計畫通過東京奧運會和殘奧會歡迎來自世界各地 100 多位國家的領導人和高級官員激活日本外交，但這似乎已經變得不可能了。