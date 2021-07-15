阿富汗一西部省地方官員與塔利班達成停火協議

法新社報道，阿富汗西部省份巴德吉斯省（Badghis）的領導人在當地傳統首領的斡旋下，和塔利班達成了停火協議。巴德吉斯省的首府瑙堡（Qala-i-Naw）幾天以來一直受到反叛者們的打擊。

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法新社的報道指出，自7月7日以來，巴德吉斯省首府瑙堡就多次遭到襲擊。5月初以來，塔利班藉著美國宣布八月底前完成撤軍的東風，對阿富汗政府軍發動了全面的進攻，瑙堡也成為塔利班瞄準的第一個省會城市。

每次，經過激烈的戰鬥後，塔利班都被擊退，但是，在7月7日塔利班成功奪取了幾座官方建築物。

巴德吉斯省省長（Hessamuddin Shams）表示，“阿富汗和塔利班部隊之間的停火於今天（周四）上午大約10點時生效”，停火協議是“由瑙堡的一些傳統領導人和有影響力的人談判出來的。”

法新社指出，停火的時間是多長，這個沒有明確。

巴德吉斯省省長補充說，“我們承諾遵守停火，我們希望塔利班也會這麼做。”

在過去的兩個月之間，塔利班佔領了阿富汗大片的農村地區，阿富汗政府軍基本上只控制着省會城市以及主要的公路幹線。

沒有了非常關鍵的美國的支持，阿富汗政府軍幾乎沒有抵抗力，有時甚至沒有戰鬥就被擊潰或者是投降了。