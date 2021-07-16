塔利班繼續與阿富汗政府軍發生激戰 塔利班開出停火條件

就在美軍撤離阿富汗之際，塔利班繼續與阿富汗政府軍發生激戰。據法新社報道，阿富汗警方周五表示，為奪回與巴基斯坦之間的關鍵邊境口岸斯平布爾達克，阿富汗部隊當天向塔利班發起進攻並與之展開激戰。塔利班則開出條件，讓政府釋放7000名被關押的塔利班分子，以換取三個月的停火。

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星期五，阿富汗南部省份坎大哈警方發言人巴拉克紮伊說：“阿富汗部隊正在與塔利班戰鬥，後者躲避在平民家中。”斯平布爾達克居民查希爾說：“戰鬥很激烈。”報道稱，斯平布爾達克本周早些時候落入塔利班之手。佔領斯平布爾達克是美軍5月初開始撤離阿富汗之後塔利班發起的廣泛攻勢的一部分。有報道稱，政府已重新控制了過境點，與此同時，多個地區的戰鬥仍在繼續。另外，據路透社周五報道，一名阿富汗指揮官說，路透社攝影記者西迪基（Danish Siddiqui）周五在報道阿富汗部隊和塔利班戰鬥人員在與巴基斯坦交界處發生的衝突時被殺。

參加和平談判的阿富汗政府代表團發言人納德里表示，塔利班還要求把塔利班負責人從聯合國的黑名單上移除。目前阿富汗當局與塔利班的和平談判進程依然處於僵局，阿富汗前總統卡爾紮伊和其他一些高級官員預計本周末飛往卡塔爾，在多哈與塔利班舉行會談，爭取推動和平談判進程。

美國則重申堅持外交進程和談判，美國國務院發言人普萊斯表示，多哈和平談判和外交進程是實現阿富汗和平與穩定的唯一途徑。美國國防部公共事務助理部長發言人柯比也表示，“我們將繼續推動政治解決方案，因為這是取得進展的唯一保證。” 他認為阿富汗軍隊擁有軍事優勢，並且能夠保護安全，因為他們擁有空軍、特種部隊和最多的士兵，並補充說，“他們可以選擇利用這些優勢。”

此前據法新社報道，阿富汗西部省份巴德吉斯省的領導人在當地傳統首領的斡旋下，和塔利班達成了停火協議。7月7日以來，巴德吉斯省首府瑙堡就多次遭到襲擊。5月初以來，塔利班藉著美國宣布八月底前完成撤軍的東風，對阿富汗政府軍發動了全面的進攻，瑙堡也成為塔利班瞄準的第一個省會城市。巴德吉斯省省長表示，“我們承諾遵守停火，我們希望塔利班也會這麼做。”法新社指出，目前還不知道停火的時間是多長。

紐約時報的文章說，在阿富汗問題上，中國警告說，華盛頓現在要為倉促結束其在阿富汗長達20年的戰爭承擔責任。中國外交部長王毅本月在北京的一個論壇上說。“不能甩鍋推責，一走了之。不能因撤生亂，因撤生戰。”雖然中國沒有要求拜登總統撤回他下達的撤軍計畫，但中國高級官員通過這些聲明已明確表示，他們將把該地區的任何不安全因素歸咎於美國。