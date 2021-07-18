中國派出第二艘情報船監視美澳軍演 澳防長表驚訝

據澳大利亞特別服務廣播公司（SBS）7月18日報導，澳洲國防部長彼得·達頓（Peter Dutton）稱，對中國決定派遣第二艘情報船監視澳美在該國東海岸的軍事演習感到驚訝。此前，澳大利亞廣播公司（ABC）報導指，在美澳2021年“護身軍刀”（TS21）演習於本周開始之際，中國海軍情報船“天王星”號正前往演習附近海域。

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達頓向媒體表示，“我們對出現兩艘船隻感到驚訝，但顯然中方已經作出決定，要（在演習附近海域）有更大的存在。”他補充說，“我們希望他們在國際法規則的範圍內運作和行事。”此前，達頓曾證實，中國海軍“輔助通用情報船”（AGI）“天王星”號正在通過托雷斯海峽接近澳大利亞東海岸，澳大利亞軍方幾天來一直對其進行監視。他說，該艘船隻的到來是“中國人在過去幾年所做事情的重複”，秘密的和公開的活動都與以前的“護身軍刀”演習有關。達頓說，“我們完全預料到在演習期間會有一艘此類艦艇抵達，並為它的存在做好了計畫，就像我們在每次重複所做的那樣。類似船隻的存在並沒有對 2017年或 2019年的‘護身軍刀’演習造成影響，我們相信它也不會妨礙今年的演習。”

就第二艘中方情報船隻出現的消息，澳大利亞貿易部長丹·特漢（Dan Tehan）表示，不太擔心，並指所有國家都有權使用他們的船隻來監督演習。他在周日接受澳大利亞天空新聞台節目採訪時說，“重要的是，每個人都明白，我們有規則，我們希望每個國家都能遵守這些規則，當涉及到航行自由的時候”。他說，“對我們的貿易規則也是如此。有一些貿易規則，我們希望每個國家都能遵守這些規則。這是你能保持我們地區自由、開放、和平和繁榮的最佳方式。” “護身軍刀”被稱為“澳大利亞最大規模的作戰演習”，澳方還邀請了加拿大、日本、新西蘭、韓國和英國的部隊參加今年的演習活動。他們的活動將包括兩棲登陸、地面部隊演習、城市行動以及空戰和海上行動。

值得一提的是，澳大利亞總理莫里森（Scott Morrison ）周三在接受悉尼2SM廣播電台採訪時說，對“天王星”號的到來“非常警惕”。但他補充說，澳洲政府“不反對”它在國際水域出現。他說，“.我們不提出任何問題，就像我們認為當（任何人）；無論是我們還是美國人、英國人、法國人或其他任何人，駛過南中國海時，不應該提出任何問題”。莫里森說，“當然，我們看着他們。我們意識到了這一點。他們也在觀察我們。”

報導指，特漢正在對韓國進行訪問，他此行還包括在新加坡、越南和日本的行程。他談到，“我們已經很清楚地表示，我們希望看到我們的貿易多樣化。”他說，“我們認為，必須確保隨着市場的變化，隨着對我們商品需求的變化，我們為我們的出口商提供了選擇。”他強調，澳大利亞正在盡其所能，保持印太地區的自由、開放和復原力。特漢說，“我們在經濟和貿易方面需要做的是確保我們能夠維持基於規則的制度”。他續指，“這意味着我們地區的發展是世界上其他地區所沒有的，並使這個地區的所有國家受益。”