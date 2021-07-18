新一輪和談之際塔利班最高領導人：支持政治解決阿富汗問題

塔利班最高領導人海巴圖拉·阿洪紮達（Hibatullah Akhundzada）7月18日發表為即將到來的宰牲節致辭時表示，塔利班支持政治解決阿富汗問題。阿富汗政府和塔利班的代表17日在卡塔爾首都多哈展開新一輪和談。雙方星期天繼續會談。

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阿洪紮達說，儘管在軍事上取得了較大進展，但塔利班堅定支持政治解決阿富汗問題，並將利用一切機會在阿富汗建立伊斯蘭體系，實現和平與安全。他稱，塔利班致力於通過對話解決阿富汗問題。他提出，“我們向鄰國、地區和世界各國充分保證，阿富汗不會允許任何人利用我們的土地對任何其他國家構成安全威脅。”

阿洪紮達稱，塔利班仍然致力於制定一個結束戰爭的解決方案，但抨擊“‘反對黨’（阿富汗政府）浪費時間”。近期，塔利班武裝利用美國和國際聯軍從阿富汗的撤軍進入最後階段的機會，在阿富汗廣大地區發起閃電般的攻勢。塔利班目前據信已經控制了該國400多個區的約一半，幾個重要的邊境關口，並包圍了一些重要省份的首府。

據法新社報導，阿富汗安全部隊的一位發言人說，親政府的戰鬥人員進行了244次行動，殺死了967名“敵人”戰鬥人員，包括主要指揮官。

阿富汗國防部發言人阿傑馬爾·奧馬爾·辛瓦里（Ajmal Omar Shinwari）告訴記者說，“到目前為止，我們已經奪回了24個地區，我們的目標是奪回所有的領土......。我們已經準備好保衛我們的國家。”此外，塔利班和阿富汗政府代表17日在卡塔爾首都多哈舉行新一輪和平談判。雙方的和談努力幾個月來不時中斷，舉步維艱。