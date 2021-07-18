朝媒譴責韓最大在野黨黨魁撤銷韓統一部言論

自首爾方面消息，朝鮮外宣媒體“統一的回聲”7月18日援引部分韓媒報導稱，韓國最大在野黨國民力量黨首李俊錫近期接連提及需撤銷女性家庭部和統一部，激起韓國政壇和社會各界譴責聲浪。

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據韓聯社報導，李俊錫9日做客一檔廣播節目時強調小政府主義，提出廢除女性部和統一部。韓國統一部長李仁榮隨後就此表示遺憾，雙方連日展開唇槍舌戰。韓國統一部發言人李鍾珠12日還表態稱，李俊錫有關撤銷統一部的發言表示，為體現指向和平統一的大韓民國憲法精神、治癒國家分裂的創傷、儘早實現韓朝和平共處與共同繁榮，統一部理應存續下去並不斷發展壯大。

對此，朝鮮外宣媒體“統一的回聲”報導指，多位韓方人士指出李俊錫助長兩性矛盾、為韓朝關係添堵的言論是愚蠢荒誕、不負責任的。朝媒還引用國民力量黨議員權寧世所謂“施政不只是數學運算”的評價，並稱不僅連同黨議員們也批評李俊錫的發言，社會各界也反駁稱，應該廢除的反而是李俊錫領導的“國民力量”這一政黨。

報導指，自李俊錫9日提出廢除女性部和統一部後，多家朝鮮外宣媒體以個人名義刊登文章譴責李俊錫有關撤銷女性部的發言，但對有關撤銷統一部的發言保持緘默。韓美兩國今年3月舉行聯合軍演時，朝鮮曾威脅廢除對韓機構“祖國和平統一委員會”。

值得一提的是，韓國前總統李明博在擔任期間曾於2008年1月表示，打算裁撤專門為處理韓朝兩國之間關係而設立的統一部，並計畫將其職能轉交其他部門。時任李明博團隊總統接管委委員長李慶淑稱，政府機構重組後，可裁減近7000名公務員，這將是建國以來規模最大的(裁員)。據悉，下一屆韓國總統大選預定在2022年3月9日舉行。