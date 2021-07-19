俄羅斯將與塔吉克和烏茲別克在阿富汗邊界附近舉行聯合軍事演習

據法新社報道，俄羅斯周一宣布，下月將與塔吉克及烏茲別克聯手，在塔吉克與阿富汗邊界附近舉行軍事演習。此舉是旨在穩定當地局勢，防止美國從阿富汗撤軍之後出現動蕩。阿富汗的塔利班武裝對政府軍不斷發動攻勢，引發有關國家對邊界情勢動蕩的擔憂。

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俄羅斯國防部的聲明指出，這場聯合軍演將於8月5日至10日在塔吉克境內的一座訓練場舉行。中央軍區司令拉賓表示，部隊將舉行演習，以打擊“入侵盟國領土的非法武裝部隊”。阿富汗塔利班趁着外國軍隊撤離的空檔，在全國各地發動一系列攻勢。數周來，阿國政府軍和難民不斷跨越邊界進入塔吉克，以逃離塔利班的猛烈攻勢。據信塔利班目前已掌控阿富汗約半數的地區、數個邊境通道，並圍攻多個省會。

十餘個駐阿富汗外交使節團19日呼籲塔利班緊急終止殘酷無情的攻勢，表示這與他們宣稱希望透過政治談判結束國內衝突的說法並不一致。俄羅斯則認為，美國在阿富汗任務徹底失敗，阿國局勢之所以迅速惡化，應歸咎於外國軍隊撤離。

與此同時，阿富汗政府和塔利班之間在多哈的談判無果而終。阿富汗政府和塔利班代表團周日在一份聯合聲明中表示，在多哈進行了兩天無結果的會談後，他們將再次會面並計畫加快和平談判。談判雙方代表表示， “雙方承諾繼續進行高級別談判，直到達成和解”。該聲明中補充說，“我們將努力在阿富汗全境提供人道主義援助。”

由於當地安全局勢堪憂，許多國家紛紛從阿富汗撤離自己的僑民。法國駐喀布爾大使館緊急呼籲法國所有公民離開阿富汗，法國派往阿富汗的撤僑專機於7月17日上午8點離開喀布爾。法國表示，在此之後，無法保證其僑民自阿富汗撤離的安全。

美國則表示，將在8月底之前撤走1萬8000名與美軍一起工作或合作的阿富汗人。這些曾經協助美軍的翻譯、司機和分包商擔心塔利班捲土重來後對他們進行報復。白宮發言人普薩基稱讚這些阿富汗人是"勇敢的人"，並表示拜登政府希望"承認他們在美軍駐阿富汗的20年中所發揮的重要作用"。美國官員說，"撤離阿富汗的航班將在7月最後一個星期開始啟動"，申請了特別簽證的申請人及其家人應在8月31日之前離開該國，這是美國軍方希望完成撤軍的日期。