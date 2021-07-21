美日韓副外長會議關切台海、東海及南海等區域問題

正在對亞洲進行訪問的美國常務副國務卿溫迪·謝爾曼（Wendy Sherman）7月21日於東京，與韓國外交部第一次官崔鍾建和日本外務省外務審議官森健良進行了美日韓副外長會議。據悉，三方在會談中探討了東海和南海及台灣海峽局勢，並就緬甸事態發展等地區問題以及實現自由和開放的印太地區的努力交換了意見。

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第8次美日韓副外長會議於周三召開。據日本外務省會後發表的聲明介紹，三國副外長的會談大約持續了90分鐘。日方聲明指，“三方一致認為，圍繞三國的安全環境日益嚴峻，並重申三國在廣泛領域開展更緊密合作的重要性。”

就朝鮮問題，聲明稱，“三方就朝鮮最近的局勢交換了意見，並根據美國政策審查的結果密切協調其未來政策。三方還同意繼續密切合作，並根據聯合國安理會決議實現朝鮮的完全無核化，還申明了全面執行聯合國安理會相關決議的重要性。森健良請謝爾曼和崔鍾建在（被朝鮮）綁架人員問題上繼續給予理解和合作，並得到他們的支持。”

就區域事務和全球合作，聲明稱，“三方就中國在東海和南海的行動、台灣海峽和緬甸局勢等地區問題以及實現自由和開放的印度洋-太平洋的努力交換了意見。他們還就包括應對新冠病毒在內的國際衛生問題和氣候變化等全球性問題交換了意見，並同意進一步深化三國之間的合作與協作。”

韓國外交部的聲明亦提及，“三位副部長一致理解對話和接觸對實現朝鮮半島完全無核化和建立持久和平的重要性，同意繼續通過外交努力推動當前局勢發展。”聲明稱，“韓、美、日三位副部長重申三方願在本地區和平、穩定與繁榮符合三國共同利益的共識下，在該地區開展合作。三位副部長對緬甸局勢深表關切，同意合作儘快解決局勢。”

聲明指，“此外，三位副部長同意繼續尋求基於三國共同價值觀的面向未來、互利共贏的合作方式，以應對地區以外的氣候變化、健康等全球性問題。三位副部長重申了韓美日合作的意義，同意今後定期會晤，繼續保持三國間的密切溝通。”

據悉，謝爾曼當天還與日本防衛大臣岸信夫舉行了會談。據美國國務院發言人介紹稱，雙方重申，“美日聯盟仍然是印太地區和平、安全和繁榮的基石。謝爾曼強調了美國對保衛日本的堅定承諾。”聲明稱，“副部長和國防部長強調了台灣海峽和平與穩定的重要性，並強調了他們對努力實現朝鮮半島完全無核化的共同承諾，包括通過美國、日本和韓國之間的三方合作。”