英國防長訪問日韓：英將在亞洲水域永久部署兩艘軍艦

英國國防大臣本·華萊士（Ben Wallace）7月20日與日本防衛大臣岸信夫、首相菅義偉舉行會談。華萊士當天宣布，在英國皇家海軍“伊麗莎白女王”號（HMS Queen Elizabeth）航母打擊群今年9月訪問日本之後，英國將永久性部署兩艘軍艦在印太海域。華萊士並於21日抵達韓國與韓國國防部長官徐旭舉行了會談。

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據日本防衛省聲明介紹稱，菅義偉周二下午會見了來訪的華萊士雙方會談持續了約15分鐘。菅義偉說，歡迎英國“伊麗莎白女王”號航母計畫在今年訪問日本，這象徵著英日關係漫長歷史中的一個“新階段”。對此，華萊士說，“包括‘伊麗莎白女王’號在內的英國航母打擊群在印太地區的部署表明，英國重視以國際法為基礎的自由和開放的海上法律和秩序，並與分享我們基本價值觀的夥伴合作。”

菅義偉表示，“英國和日本將繼續密切合作，確保包括對日本的港口訪問在內的一系列活動有助於實現一個‘自由和開放的印度洋-太平洋’，並有助於該地區和國際社會的和平與穩定”。華萊士說，“英國和日本將繼續密切合作，以確保這一系列活動有助於實現一個 ‘自由和開放的印度洋-太平洋’，並有助於區域和國際和平與穩定”。

在與岸信夫舉行的聯合新聞發布會上，華萊士宣布了“伊麗莎白女王”號航母打擊群將到訪的日本港口，它們包括佐世保市、沖繩、吳市、橫須賀市和舞鶴市。日方就日英防長會談介紹說，“兩位部長對他們之間的首次面對面會談表示歡迎，同時也歡迎除華萊士部長外，英國第一海務大臣和皇家空軍參謀長對日本的訪問”。

聲明稱，“華萊士部長對最近英國和日本之間防務合作的深化表示歡迎，並表示希望加強與像日本這樣擁有共同價值觀的國家的合作，而岸信夫大臣則傳達了擁有共同基本價值觀的英國和日本需要共同面對我們在印太地區面臨的挑戰。”

聲明稱，“兩位部長表示，與正在駛向日本的英國航母打擊群進行聯合訓練演習，並訪問日本，將凸顯英國和日本之間長期的防務合作歷史和傳統已經進入一個‘新階段’；英國對實現 ‘自由和開放的印度洋-太平洋’的參與是強有力和不可逆轉的；英日防務合作不僅有助於日本的安全，而且有助於確保印太地區和國際社會的和平與穩定，並將表明其能夠應對全球挑戰。”

此外，英日防長同意加快討論，在下一代戰鬥機（FX / FCAS）的子系統層面開展合作，特別關注發動機系統。聲明稱，“如果英國和日本達成一致，還同意進一步努力制定實施該發動機系統合作所需的雙邊代理協議。... 我們還歡迎本月開始新的化學和生物保護技術聯合研究。”

聲明指，“兩國防長還就印太地區局勢交換了意見，重申堅決反對在當前形勢下單方面採取武力企圖和任何加劇東海和南海局勢緊張的行動。他們一致認為，基於法治，特別是《聯合國海洋法公約》，建立一個自由開放的海洋秩序非常重要。”此外，英日防長表示，“關於朝鮮局勢，兩位部長強烈譴責朝鮮發射彈道導彈違反聯合國安理會決議，威脅地區和平與安全，迄今多次發射彈道導彈。”

另據韓聯社報導，華萊士周三抵達首爾後與韓國防長徐旭舉行了會談。華萊士表示，英國在脫歐之後更加重視印太地區，韓國是英國在該地區的重要合作夥伴，英方願同韓方加強國防交流與合作。徐旭指出，英國是韓戰參戰國，也是韓國的傳統友邦，對英方注重亞洲的外交政策表示歡迎。

徐旭呼籲英方支持韓方為實現半島無核化、維護和平付出的努力。華萊士對此表示支持並承諾將提供所需支援。雙方還商定在疫情趨緩後及時推進兩國陸海空軍會議等定期對話和高層交流。

華萊士在開場白中說，韓英兩國海軍為共享艦艇作戰經驗保持密切合作，航空母艦“伊麗莎白女王”號率領的英國海軍艦隊將於9月初停靠釜山港。這將是英國30年來規模最大的一次海空力量部署行動。報導指，據軍方人士預測，以此次英國航母訪韓為契機，兩國將正式開展關於韓國建造3萬噸級輕型航母計畫的合作。