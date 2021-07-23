新西蘭外長：我們與中國的關係正在走向成熟

新西蘭星期一加入了美國及其歐洲和印太盟友的行列，首次共同譴責中國發動網絡攻擊。新西蘭外交部長納納亞·馬胡塔（Nanaia Mahuta）就此在接受當地電台採訪時表示，新西蘭政府通信安全局局長安德魯·利特爾（Andrew Little）發表的相關聲明不是空穴來風，是“基於他所看到的有力證據”。

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馬胡塔在接受新西蘭國家廣播電台（RNZ）“早間新聞”節目採訪時表示，“很明顯，我們和其他國家一樣，也在呼籲這種類型的行為。我們希望看到的是一套基於規則的規範，它將指導開展網絡活動的方式。”她說，“與我們有自由貿易協定的國家尊重國際規則和規範。” 馬胡塔說，“新西蘭在我們對成熟關係的期望方面非常清楚，我們繼續重申，雖然從貿易角度來看，中國對我們來說是重要的關係，但（這種關係）正在走向成熟”。

馬胡塔說，所有國家都必須遵守貿易規則。當被問及中國是否是世界上的一股良善的力量時，她回答說，“這是一個有爭議的問題。對新西蘭來說，問題的關鍵是，我們要確保我們能夠向中國闡明我們可以達成一致的措施，但絕對要指出我們最關心的問題，我們正在這樣做。”此前，新西蘭政府通信安全局局長利特爾周一晚間發表聲明表示，新西蘭已經確定了中國國家支持的行為者與新西蘭的惡意網絡活動之間的聯繫。中國駐新西蘭大使館周二則發表聲明將這一譴責斥為“惡意抹黑”，並敦促新方“放棄冷戰思維”。

據悉，這不是新西蘭第一次指責中國的網絡攻擊，2018年曾有先例。在本周發布的一份聲明中，馬胡塔的辦公室稱，新西蘭官員已應中方大使館代表的要求會見了他們。她說，“不同的領域不需要定義我們的關係，但我們將繼續促進我們所相信的事情，並支持基於規則的國際體系。” 馬胡塔說，“我們與中國的關係是我們最重要的關係之一，影響到整個新西蘭奧特亞羅亞地區的廣泛部門和團體。”

在最新的電台採訪中，另就中國拒絕世界衛生組織第二階段新冠溯源計畫的問題，馬胡塔說，“我們非常依賴科學證據，需要進行進一步調查。因此，我們的立場仍然和以前一樣。”她說，“該方法必須以證據為基礎，以科學為依據，才能全面完成。從第一份報告中可以看出，需要進行進一步的調查......。新西蘭在這方面的立場並沒有改變。”馬胡塔不願證實新西蘭是否也認為病毒有可能存在實驗室泄漏。