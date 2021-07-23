美國務卿布林肯下周一出訪印度和科威特

美國國務院7月23日發表聲明指，國務卿布林肯（Antony Blinken）將於7月26日至29日對印度首都新德里和科威特城進行訪問，以重申美國對加強其夥伴關係的承諾，並強調在共同的優先事項上的合作。

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聲明指，布林肯將於7月28日在新德里與印度外長蘇傑生（S. Jaishankar）和總理莫迪（Narendra Modi）舉行會談，預計將討論一系列的問題，包括美印繼續合作開展應對新冠疫情的工作，印太地區的接觸，共同的區域安全利益，共同的民主價值觀，以及應對氣候危機。

在結束了對印度的訪問後，布林肯當天將前往科威特城，在那裡他會與科威特高級官員會面，繼續討論關鍵的雙邊問題，這些問題強調了雙方60年外交關係的重要性。

布林肯周五通過推特表示，“7月26日，我將啟程前往印度的新德里和科威特的科威特城。此行將強調我們在諸如新冠疫情反應努力、共同安全利益和氣候危機等議題上合作的重要性。我期待着加強我們重要的夥伴關係。”

值得一提的是，美國國防部長奧斯汀 （Lloyd Austin ）將於7月23日出發對阿拉斯加、新加坡、河內及馬尼拉進行訪問。他將是首位到訪東南亞國家的拜登政府閣員。據悉，奧斯汀此行將與菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）等東道主政要會談。