法日首腦承諾積極開展合作：支持自由開放的印太地區

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）7月24日在參加東京奧運會開幕式之際與日本首相菅義偉舉行了會談。法日首腦會後發表聯合聲明表示，兩國重申了在法治基礎上實現一個自由和開放、包容的印太地區的重要性。

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聲明指出，法日兩國享受一個特殊的夥伴關係，“法國和日本重申其對團結雙方的特殊夥伴關係的承諾，並強調2019年6月26日公布的‘法日合作路線圖，在特殊夥伴關係框架內打開法國和日本的新視野（2019-2023）’仍然是實施這一夥伴關係的框架，並將在此框架內發展（雙邊關係）。”會談中，馬克龍與菅義偉就東京奧運會和殘奧會的舉行，及2024年巴黎奧運會主辦權的交接工作交換了意見。

聲明說，“兩國對東京奧運會和殘奧會的舉辦表示歡迎，認為這是全球團結一致戰勝新冠疫情的有力象徵。法國總統歡迎日本為確保奧運會在安全和有保障的條件下舉行所做的一切努力。日本致力於與2024年巴黎下屆奧運會的組織者分享其在安全、安保、可持續性、包容性和無障礙性等方面的經驗。兩國還打算保持密切對話，以進一步加強主辦奧運會和殘奧會等重大國際體育賽事的遺產。”

就應對新冠疫情和分享疫苗問題，聲明指，“兩國都表示希望有關新冠疫情的情況能夠得到改善，並回顧了公平獲得疫苗的重要性。在這次會議上，法國重申了其為‘新冠疫苗獲取機制’（COVAX）提供2.44億美元資金的承諾，而日本的資金總額為10億美元。對於實物疫苗捐贈，法國重申了其提供6000萬劑疫苗的承諾，而日本則提供了約3000萬劑，包括通過COVAX機制。兩國還希望儘快恢復國際交流，包括商業和學生旅行。”

法國是印太地區國家，在區域內有七個海外省和海外領地，國土面積465422平方公里，專屬經濟區（EEZ）達到900萬平方公里，約佔法國總1100萬平方公里專屬經濟區總面積的82％。印太地區的海外省和海外領地還居住着160萬法國公民，地區內國家的法國僑民超過20萬人。就涉及雙方基本利益的印太地區，法日首腦回顧了在法治基礎上實現自由和開放、包容的印度洋-太平洋的重要性。

聲明指，“在這種情況下: 一、兩國歡迎在實施‘法日印太合作項目清單’中確定的2019年法日合作路線圖方面取得的進展。他們同意繼續積極合作，以具體項目為基礎，在海洋安全、氣候變化、環境和生物多樣性以及優質基礎設施等優先領域為印太國家謀福利。”聲明補充說，“為此，兩國同意儘快舉行第二次印太工作組會議和法日全面海洋對話的第二次會議。”此外，聲明表示，“二、在擔任印度洋委員會（IOC）主席國的框架內，法國提出了加強區域合作的優先事項，並呼籲深化與日本的夥伴關係，日本自2020年以來是印度洋委員會的觀察員。”

聲明說，“三、兩國歡迎其安全和防務關係的發展，最近法國軍隊在日本的幾次部署就說明了這一點，例如2021年5月法國、日本、美國和澳大利亞進行的‘ARC21演習’。他們承諾將繼續加強國防軍之間的關係。”聲明續指，“四、回顧歐洲理事會通過的關於歐盟在印太地區合作戰略的結論，法國表示打算在2022年上半年擔任歐盟輪值主席國期間動員起來，加強歐盟的戰略方向。其在印太地區的存在和行動，以便在促進民主、法治、人權和國際法的基礎上，為該地區的穩定、安全、繁榮和可持續發展作出貢獻。日本高度歡迎法國的這一倡議。”

聲明說，“五、兩國重申了東盟在印太地區的重要性。他們表示支持東盟的中心地位和團結，以及《東盟印度-太平洋展望》（AOIP）。此外，兩國承諾尋求符合東盟優先合作領域的具體合作。”兩國領導人還就對外援助融資交換了意見。聲明說，“兩國承諾促進公共和私人融資與《2030年可持續發展議程》和《巴黎協定》相一致。他們重申了七國集團為這些國家，特別是非洲的利益調動1000億美元的共同雄心，特別是通過重新分配他們的部分特別提款權，並呼籲他們的20國集團夥伴加緊努力，實現這一雄心。”

聲明強調，“兩國首腦認識到，特別是發展中國家必須確保發展籌資的公平和透明，並同意呼籲所有債權人堅持公平和公開的貸款做法。最後，兩國承諾繼續開展由第七屆非洲發展問題東京國際會議（TICAD7）推動的、5月18日在非洲經濟融資峰會上討論的加強非洲私營部門的行動。在這方面，兩國確認對部署非洲創業聯盟的活動感興趣。”此外，馬克龍和菅義偉還就氣候變化、環境、生物多樣性、經濟合作和領事合作等領域進行了交談。馬克龍接下來將到訪法屬波利尼西亞，上一位前往當地的還是前總統奧朗德的2016年2月之旅。