美中央司令部司令：將繼續空襲塔利班以支持阿富汗部隊

美國中央司令部司令肯尼思·麥肯齊（Kenneth McKenzie）7月25日於喀布爾向媒體表示，美國將繼續進行空襲以支持與塔利班作戰的阿富汗部隊。

廣告 繼續瀏覽後續

自今年5月初以來，在以美國為首的外國軍隊開始最後撤離幾天後，塔利班在阿富汗境內發動了一次全面的攻擊，暴力事件激增。在塔利班的進攻中，其武裝人員佔領了阿富汗數十個地區、邊境口岸並包圍了多個省會。塔利班發言人22日曾一度聲稱，該組織已控制了阿富汗90%的領土。美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）21日則表示，阿富汗大約212個區中心、大約佔總數的一半，目前控制在塔利班手中，而且塔利班武裝正在向阿富汗34個省的首府中的17個首府郊外逼近。

麥肯齊星期日在記者會上向媒體表示，“在過去的幾天里，美國增加了對阿富汗部隊的空襲支持，如果塔利班繼續攻擊，我們準備在未來幾周繼續提供這種高度支持。” 麥肯齊承認，阿富汗政府未來的日子很艱難，但他堅持認為，塔利班離勝利還相較遙遠。麥肯齊說，“塔利班正試圖給他們的運動製造一種不可避免的感覺。他們錯了”。他強調，“塔利班的勝利不是不可避免的。”

一名美國國防部的官員22日向記者透露稱，美軍於過去30天中在阿富汗各地發動了“六次”空襲，努力支持阿富汗安全部隊控制塔利班的企圖。據悉，這些空襲大部分是由美國無人機發動的，目標是“塔利班從阿富汗國防軍和安全部隊手中奪取的被繳獲的軍用設備。”據法新社報導，在麥肯齊發表這番話時，南部坎大哈省的阿富汗官員說，在過去一個月里，該地區的戰鬥使大約22000個家庭流離失所。

坎大哈省難民局局長達里亞布（Dost Mohammad Daryab）告訴記者稱，“他們都已經從該市的動蕩地區搬到了更安全的地區。” 周日，坎大哈市郊區的戰鬥仍在繼續。坎大哈省副省長達斯特蓋里（Lalai Dastageeri）介紹稱，“一些安全部隊，特別是警察的疏忽，為塔利班走到那麼近的地方讓路。”他說，“我們現在正努力組織我們的安全部隊”。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）24日表示，阿富汗安全部隊的首要任務是確保他們能夠在試圖奪回領土之前減緩塔利班的進攻勢頭。他指出，目前阿富汗部隊計畫在該國具有戰略重要性的地區整合部隊。奧斯汀說，“就是否能阻止塔利班而言，我認為首先要做的是確保阿富汗安全部隊能夠減緩塔利班的進攻勢頭。”他補充說，相信阿富汗人有能力取得進展，“我們將拭目以待”。