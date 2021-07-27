東京奧運會日本金牌數一度超過中國

東京奧運會第3比賽日結束之後，東道主日本一度憑藉8金躍居金牌榜榜首，曾在26日一度超過中國的7枚，但是後來又被中美超過。

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到日本時間27日17點為止，從金牌總數看，美國和中國為9枚，而日本為8枚。從獎牌總數來看，分別為美國22枚，名居榜首，中國21枚，名居第二，日本16枚，與俄羅斯ROC隊並列第三。

法國隊共獲得5枚獎牌，其中金牌1枚，銀牌兩枚，銅牌兩枚，名列第10，7月25日，法國奧運會重劍男單新人羅曼·卡諾尼殺出重圍，戰勝世界冠軍匈牙利選手喬治里·斯科羅斯奪冠。

日本在這次奪金的項目中，最具含金量也最吸引人們眼球的一塊出現在了乒乓球混合雙打項目中。在乒乓球項目中，中國隊一直是實力超強的王者。自乒乓球1988年成為奧運項目以來，該項目一共產生了32枚奧運金牌，中國拿到了其中的28枚，只丟4枚，但在7月26日，在混雙決賽中，日本的水谷隼/伊藤美誠以4-3逆轉戰勝中國驍將許昕/劉詩雯。

到26日為止，日本在自身的兩項強項中表現突出。一個是柔道首個比賽日，在柔道男子60公斤級決賽中，日本選手高藤直壽戰勝中國台北選手楊勇緯，獲得冠軍。柔道項目，也是日本的傳統優勢項目。截止到目前，日本已經在本屆奧運會上拿到了4枚柔道冠軍。

除高藤直壽之外，阿布一二三（柔道男子66公斤級）、阿布詩（柔道女子52公斤級）、大野將平（柔道男子73公斤級）為日本代表團奪得其餘3枚柔道金牌。其中，阿布一二三與阿布詩還是兄妹關係，兄妹同一天獲得奧運會冠軍，在奧運會歷史上史無前例。

在滑板男子街式賽中，22歲的堀米雄鬥獲得冠軍，在滑板女子街式賽中，年僅13歲的西矢紅椛奪冠，為奧運史上最年輕的冠軍。

日本8枚金牌具體分布：

柔道女子52公斤級：阿部詩

柔道男子60公斤級：高藤直壽

400米混合泳決：大橋悠依

柔道男子66公斤級：阿部一二三

柔道男子73公斤級：大野將平

滑板男子街式賽：堀米雄鬥

滑板女子街式賽：西矢椛

乒乓就混雙：水谷隼/伊藤美誠