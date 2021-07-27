東奧開幕式美國收視率比上一屆減少36%

美國國家廣播公司新聞網(NBC News)的數據顯示，東京奧運會23日晚間的開幕式，收看人次約1670萬，相比2016年奧運開幕式收看人數減少約36%，創下美國33年來的新低記錄。

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2016年裡約熱內盧奧運開幕式美國有2650萬人收看，2012年倫敦奧運開幕式美國有4070萬人觀看。根據市場民調公司尼爾森（Nielsen）的數據，過去33年夏季奧運開幕式美國電視收視率最低紀錄為1992年巴塞羅那奧運，有2160萬人收看。

康卡斯特公司(Comcast Corp)旗下NBC新聞網23日兩度轉播東奧開幕式，第一次為直播，第二次在黃金時段重播，NBC的觀眾數據涵蓋電視及串流收看人次。

奧運會是全球最大型的體育盛會，奧運的開幕式更是重中之重，會得到極大關注。不過，受疫情影響，東奧會開幕式觀禮台上人數不到1000人，因應防疫，東奧開幕式只有5700名選手參加，人數為2016年裡約熱內盧奧運1萬多人的一半；並且對東奧開幕式的普遍反應是沉悶乏味，無法引起人們的興趣。

東奧開幕式的收視率可能反映出後續賽事的收視情況，NBC環球集團(NBC Universal)表示，NBC奧運網(NBCOlympics.com)和NBC運動(NBC Sports)應用程序的使用率，相比在2018年南韓平昌(Pyeongchang)冬季奧運時增加76%，若與里約奧運相比則增加72%，但集團並未提供串流平台的收視數據。

NBC以11億美元購得東京奧運獨家轉播權，美國廣告商已花費12.5億美元購買東奧轉播中的廣告位；部分廣告商擔心東京奧運轉播的收視率疲軟，事先購買廣告的業者有部分保障機制，若收視率降至NBC保證的數字以下，廣告商將會獲得額外播出時間作為補償，但若收視率驟降至不如預期的糟糕情況，雙方磋商可能會變得複雜。