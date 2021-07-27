韓國總統府：韓朝雙方還沒有談到舉行首腦會談的事

韓國青瓦台一名高官27日就韓朝是否計畫以重啟聯絡渠道為契機舉行首腦會談的提問表示，韓朝雙方並未探討以面對面或視頻形式舉行首腦會談的事宜。

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韓聯社報道，據該官員介紹，總統文在寅和朝鮮國務委員會委員長金正恩從今年4月起多次互致親署信函，兩位領導人討論了韓朝長期斷絕交流所產生的問題，並就儘早恢復雙邊關係和互信以實現韓半島和平形成共識。兩位領導人在韓朝雙方都因新冠疫情長期肆虐而面臨困難的情況下，彼此向對方表示了關心和慰問。

另外，上述官員就韓朝首腦熱線目前尚未重啟一事表示，重啟首腦熱線是雙方今後需要進一步探討的問題，雙方暫未就領導人通話事宜進行協商。被問及通信聯絡渠道的重啟是否會影響到8月的韓美聯演計畫，該官員表示，韓朝重啟通信聯絡渠道與韓美聯合軍演無關。