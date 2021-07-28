韓朝恢復每日政府電話聯繫

時隔13個月韓朝通信線路恢復後，連續兩天兩國通過韓朝聯絡辦公室和軍事通信線路通了電話。韓聯社報道，韓國統一部28日表示，雙方於當天上午9點和下午5點通過韓朝聯辦渠道正常進行通話。

廣告 繼續瀏覽後續

在朝鮮去年6月單方面切斷通信線路以前，雙方每天都通過聯辦渠道進行兩次通話，上午9點進行通話，下午5點進行通話。

前一天恢復通信線路後，雙方決定重啟例行通話。韓方目前在統一部辦公樓內的聯辦首爾辦公室接打電話。由於朝方去年炸毀了開城工業園內的聯辦辦公樓，在哪裡接打電話尚不得而知。

另外，韓朝軍方也於28日上午9點和下午4點使用西海岸軍事通信線路進行了例行通話。東海岸軍事通信線路前一天因技術問題沒能試通話，28日仍在繼續撥打。

韓朝在通信線路切斷413天後，於27日恢復了板門店、韓朝聯辦、軍事通信的聯絡。