杜特爾特決定撤回終止菲美《訪問部隊協議》要求

據菲律賓通訊社7月30日報導，美國當天對菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）恢復菲美《訪問部隊協議》的決定表示歡迎，指出該協議對兩國的安全合作和整個印太地區的重要性。菲律賓國防部長洛倫紮納（Delfin Lorenzana）周五與來訪的美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)舉行會談，並於會後宣布了菲方的上述決定。

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洛倫紮納向媒體表示，杜特爾特在與奧斯汀於周四晚的會晤後，收回了去年發給美國的終止菲美《訪問部隊協議》的要求。洛倫紮納說，他不確定杜特爾特為何推翻這一決定，但他歡迎總統的這一舉措。奧斯汀在美菲防長聯合記者會上對此向記者表示，“這為我們今後提供了某種程度的確定性，因此我們可以提前進一步規畫。”他說，“而有了這種長期規畫，我們實際上可以進行更全面的演習。”

就會談內容，洛倫紮納告訴記者稱，“我們今天上午舉行的雙邊部長級會議成為一個平台，根據我們各自政府當前的優先事項，討論菲律賓-美國聯盟的未來之路。它強調了在我們國家面臨新的和重新出現的挑戰的情況下，菲律賓和美國之間雙邊防務關係的重要性。” 他補充說，“這次訪問再次表明，在大流行病的固有風險和挑戰中，我們的國防機構對聯盟的共同承諾。”

就菲方的這一決定，美國駐菲律賓大使館通過聲明回應稱，“美國歡迎杜特爾特總統收回廢除《訪問部隊協議》的決定。我們堅信，《訪問部隊協議》以及該協議促成的更廣泛的聯盟，不僅加強了我們兩國的安全，而且也加強了使印太地區所有國家受益的基於規則的秩序。” 菲律賓駐美國大使羅慕爾德茲（Jose Manuel Romualdez）稱讚這一決定反映了兩國的“穩固關係”。他說，“恢復只意味着我們與美國的關係仍然穩固。我們在華盛頓的努力工作得到了回報。”

菲律賓政府曾於2020年2月宣布將終止與美國簽署的《訪問部隊協議》，但此後菲方提出“基於當前區域情勢的變化”，自2020年6月1日起暫停終止該協議6個月。2020年11月11日，菲方宣布再次暫停終止該協議6個月。今年6月14日，菲方決定第三次暫停終止與美國的《訪問部隊協議》，為期6個月。

菲美《訪問部隊協議》是兩國在1998年簽署的重要軍事協議之一。協議規定了美方軍人、軍事相關人員以及軍事裝備進入菲律賓的條件、活動範圍以及可獲得的便利，其中包括雙方舉行軍事演習的相關內容。