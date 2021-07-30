薩摩亞新總理證實將取消獲中國資助的港口建造項目

太平洋島國新任總理馬塔阿法（Fiame Naomi Mataafa）7月28日向媒體證實，她將取消獲得中國資助的港口建造項目，但強調薩摩亞與中國接觸的大門並未關上。

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馬塔阿法星期三在接受路透社訪問時說，她只會批准對薩摩亞有明顯好處的投資項目，並稱在美國實際上“遷出”太平洋地區後，而中國對該地區的興趣度有所增加。

中國早前決定提供1億美元用於資助瓦伊烏蘇灣（Vaiusu Bay）港口建造計畫。薩摩亞前總理馬利埃萊額奧伊（Tuilaepa Sailele Malielegaoi）曾承諾將展開上述建造項目。

這項計畫也成為薩摩亞今年4月選舉民眾關注的課題。馬塔阿法勝選後，曾在5月告訴路透社，她將取消這項計畫，原因是薩摩亞欠下中國巨大債務，碼頭建造計畫是多餘的。中國是薩摩亞最大的單一債權人，占其外債的約40%，即約1.6億美元。

對此，馬塔阿法周三在確認她的當選後接受採訪時說，“人們似乎對太平洋地區重新產生了興趣，這可能是好事，但不一定。”薩摩亞是一個約有20萬人口的島國，經濟依靠農業，以及旅遊業、魚類、椰子產品出口和外國彙款。

馬塔阿法告訴記者，“我們已經表示，這目前不是我們的優先事項，會有其他我們更感興趣的領域”。她說，“我很高興，即將離任的政府沒有與中國達成規定的協議。”

馬塔阿法說，中國一直是一個長期的合作夥伴，她的政府將像對待任何雙邊關係一樣評估這種關係。“我認為作為一個新政府，我們將為中國和我們的每一個其他合作夥伴做這件事，”她說。

馬塔阿法說，“中國只是因為所資助的工作的性質而名列前茅。有很多基礎設施，主要是建築基礎設施，是其他捐助者沒有做的。”