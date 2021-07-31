中印第十二輪軍長級會談周六舉行

2020年6月17，印度軍車在通往拉達克的一條公路上

據《印度斯坦時報》和《今日印度》7月31日報導，中印第十二輪軍長級會談於當地時間周六上午10點30分開始。預計雙方代表將討論從溫泉地區（Hot Springs）、高格拉地區（Gogra）脫離的問題。

廣告 繼續瀏覽後續

報導指，中印第十二輪軍長級會談於上午10點30分在拉達克東部實際控制線（LAC）中方一側的莫爾多邊境點（Moldo）開始。參加周六會談的印度代表團由駐列城（Leh）的第14軍團司令梅農中將(Lt Gen PGK Menon)率領。

據印軍的消息來源稱，印方希望第十二輪軍長級會談可以促使雙方就溫泉地區和高格拉地區脫離接觸取得積極成果。新德里一直堅持認為，尚待解決的懸而未決的問題，包括溫泉地區、高格拉地區和德普桑地區（Depsang）對中印兩國的整體關係至關重要。

日前，印度外長蘇傑生（ S Jaishankar）向中國外長王毅表示，拉達克東部地區現有局勢的延長正在明顯地對雙邊關係產生“消極影響”。

此前，中印第十一輪軍長級會談4月9日在莫爾多/楚舒勒會晤點印方一側舉行，對話持續了約13個小時。雙方就相互關心的問題交換了意見，並將繼續通過軍事外交渠道保持溝通。

就在周六的最新一輪會談，一位印方官員說，“我們期待着在溫泉地區和高格拉地區脫離接觸協議方面取得進展。”

報導指，目前雙方軍事對話的唯一重要成果是，在第九輪軍長級會談後，2月中旬在班公錯（Pangong Tso）的前線部隊和武器裝備脫離接觸。兩支軍隊在拉達克戰區各有5萬至6萬名士兵，中印在班公錯脫離接觸後，部署的兵力並沒有減少。