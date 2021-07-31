哈里斯8月出訪新加坡、越南 將成為首位訪問河內的美副總統

自華盛頓方面消息，美國白宮7月30日通過聲明證實，副總統卡瑪拉·哈里斯(Kamala Harris)將於8月訪問新加坡和越南。

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據悉，越南國家主席阮春福已於29日在河內會晤來訪的美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)時，首先宣布了哈里斯將到訪的消息。奧斯汀本周對新加坡、越南和菲律賓進行了訪問，是首位出訪東南亞的拜登政府閣員。

美國副總統高級顧問兼首席發言人桑德斯(Symone Sanders)周五在一項聲明中說，“哈里斯將與兩國政府就共同關心的問題進行接觸，包括地區安全、全球應對新冠疫情、氣候變化和我們推動基於規則的國際秩序的共同努力”。桑德斯稱，“即將展開的訪問延續這樣的努力---加深我們與東南亞的接觸。”

哈里斯屆時將成為自越戰結束後第一位訪問越南的美國副總統。林登·約翰遜(Lyndon Johnson)和尼克松(Richard Nixon)在擔任副總統期間分別在1962年和1956年訪問了當時的南越首都西貢。

此前，奧斯汀應越南國防部部長潘文江於28日至29日對越南進行了正式訪問。據越通社報導，兩國防長在29日的會談上，高度評價近期越美防務合作取得的成果，認為雙方在克服戰爭遺留後果、解決非傳統安全、援助越南參加聯合國維和部隊，提高海上執法能力等領域的合作有效和切實，符合於正呈現良好發展勢頭的全面夥伴關係。值此機制，奧斯汀通知向越南新冠肺炎疫情防控工作提供醫療設備援助。

報導稱，兩位防長一致同意按照2011年所簽署的促進防務合作備忘錄和2015年簽署的越美防務關係聯合願景聲明中各項內容繼續促進合作，其中優先克服戰後遺留後果，提高海上執法能力，疫情防控中的軍醫合作，培訓合作，了解各自在國防工業合作中的能力和需求等。奧斯汀一致同意集中促進邊和機場迪奧辛污染清除項目實施進度和在越南的其他人道主義項目，促進疫情防控中的軍醫合作和對越南的海上執法能力援助計畫。

報導指，美越防長在會上還就共同關心的國際和地區問題，特別是直接影響地區的傳統安全和非傳統安全挑戰交換意見，強調東盟在促進東盟防長擴大會議框架內的合作，保持地區乃至四環節和平和穩定環境中的核心作用。

此外，雙方闡述了對尊重沿海國家的合法權益、本着國際法和1982年《聯合國海洋法公約》的規定和平解決各爭端，維持各海域和平穩定環境、航行與飛越安全和自由等的重要性的觀點。

在對越訪問期間，奧斯汀還會見了阮春福和總理範明政。就奧斯汀訪問東南亞之旅，美國國防部發言人約翰·科比(John Kirby)周四說，“在世界的這個地區，中國繼續在這個空間非常地咄咄逼人，因此部長去那裡訪問是很重要的。”