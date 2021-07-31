塔利班襲擊阿富汗的聯合國設施

聯合國表示，位於阿富汗赫拉特的一處聯合國院落7月30日遭到火箭推進榴彈和槍彈襲擊，一名擔任警衛的阿富汗警察被打死，數名警察受傷。聯合國的聲明說：“針對有明顯標誌的聯合國設施入口的襲擊是反政府分子所為。”

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聯合國阿富汗援助團負責人黛伯拉·萊昂斯譴責了這次襲擊。兼任聯合國秘書長阿富汗事務特別代表的萊昂斯說：“我們最強烈地予以譴責”。“我們最先想到的是遇難警察的家人，我們希望受傷的人迅速康復。”

聯合國聲明重申，針對聯合國人員和設施的襲擊“為國際法所禁止，而且可能構成戰爭罪”。

塔利班發表聲明說，在赫拉特的聯合國阿富汗援助團院落不受任何威脅。

塔利班發言人紮比烏拉·馬賈希德發推說：“有可能聯合國阿富汗援助團警衛人員由於辦事處靠近戰鬥而在交火中受到傷害，但隨着聖戰者抵達現場，該地已被平定。”

自從星期三晚間以來，這座城市周圍一直激戰不斷。當地官員星期四聲稱，他們擊退了塔利班對赫拉特及其東北35公里的卡羅赫區發動的攻勢。這是阿富汗戰爭20年來塔利班首次進入赫拉特部分地段。

突擊部隊指揮官阿克拉姆·汗對阿富汗新聞頻道黎明新聞(Tolonews)說：“我們有坦克和軍事設備，將與塔利班力戰。”

黎明新聞援引安全官員的話聲稱，至少有40名塔利班武裝分子被打死。

然而，在過去24小時內，塔利班再次攻陷了卡羅赫區的大片地段以及另一個靠近赫拉特機場的區古紮拉。

飛往赫拉特的航班已暫停了兩天。

星期五，塔利班支持者在推特和其它社交媒體上張貼視頻，顯示塔利班戰鬥人員持槍出現在卡羅赫區政府總部外。

反塔利班的地方武裝發言人阿卜杜勒·拉紮克·艾哈邁迪對美國之音說，塔利班與阿富汗部隊在赫拉特市以南展開了激戰。

省政府發言人賈拉尼·法哈德說，在幾個小時的激烈戰鬥後，普什圖-普爾周圍的局勢目前已經恢復正常。他還聲稱，過去24小時內，有150名塔利班分子在當地被打死。

赫拉特省醫院院長阿里夫·賈拉利醫生說，有21人受傷，包括兩名平民，一些人被轉到赫拉特地區醫院。他說，有五具屍體，包括一名聯合國院落的警衛的遺體被運到該醫院。