中印未將最新減排計畫期限前提交給聯合國

中國和印度錯過了聯合國的一個最後期限，未能及時提交減排溫室氣體的新計畫，無法將兩國的減排承諾包括在向今年全球氣候峰會提交的給各國政府的報告中。這全球兩個人口最多的國家沒能在7月31日前向聯合國氣候變化機構提交減排可造成全球變暖的氣體的更新目標。

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據美聯社報道，中國是全球溫室氣體排放量最大的國家，印度排在第3。全球排放量第二的美國今年4月就提交了減排目標。

聯合國氣候主管帕特里夏·埃斯皮諾薩歡迎《聯合國氣候變化框架公約》的110個簽字國在期限前提交了更新。此期限因新冠病毒大流行病從2020年底延長至7月31日。不過，這位墨西哥前外長表示，只有58%的簽字國遵守了期限，遠遠不能令人滿意。

沙特、南非、敘利亞及其他82個國家也沒有及時提交更新目標。埃斯皮諾薩領導的《聯合國氣候變化框架公約》秘書處在為今年11月舉行的聯合國氣候變化會議準備報告。

報道表示，埃斯皮諾薩強調，此前一個報告發現，各國在將全球暖化壓低在2攝氏度以下的承諾上，做得太少，根本達不到目標。她表示，最近全球的極端熱浪、乾旱以及水災是一個嚴峻的警告，各國需要做得更多、更快，以改變目前的發展趨勢。

中國去年宣布爭取達到主要溫室氣體的二氧化碳排放2030年達峰、2060年碳中和的目標。不過，這個目標還沒有正式包括在中國向聯合國提交的報告中，這意味着還不能被計算到全球減排努力之中。

另據中國第一財經消息，中共中央政治局7月開會討論了中國的經濟增長和氣候目標，並表示要“統籌有序做好碳達峰、碳中和工作”，糾正運動式“減碳”。

美國財經媒體彭博社說，中共政治局這次會議透露的信息是，他們擔心嚴格執行減排任務將會影響中國刺激經濟增長的努力，因此要求地方警惕“運動式”減排。新華社的報道沒有提及習近平準備採用何種辦法在2060年實現碳中和的目標。