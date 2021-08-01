中印第十二輪軍長級會談據報時長9個小時 對峙有望緩和

據印度媒體“The Print”8月1日報導，於星期六舉行的中印第十二輪軍長級會談最終持續了9個小時，這是自去年5月雙方開始對峙以來最短的軍長級會談，兩軍代表將相互聯繫，以制定上級部門同意的問題的方式。

廣告 繼續瀏覽後續

據悉，中印第十二輪軍長級會談在當地時間7月31日上午10點30分於拉達克東部實際控制線（LAC）中方一側的莫爾多邊境點（Moldo）開始。參加會談的印軍代表團由駐列城（Leh）的第14軍團司令梅農中將(Lt Gen PGK Menon)率領。

報導引述一位了解事態發展的安全機構人士的話說，“我們可能會期待向前推進”。該消息人士說，預計溫泉地區（Hot Springs）和高格拉地區（Gogra）會有進展，這兩個地區被稱為“低垂的果實”。印方堅持認為，尚待解決的懸而未決的問題，包括溫泉地區、高格拉地區和德普桑地區（Depsang）對中印兩國的整體關係至關重要。

報導指，雙方重申了不在實際控制線（LAC）沿線集結更多部隊或沉溺於任何可能使緊張局勢升級的活動的協議。另一個消息來源說，中印對峙軍隊可能會發生“逐步脫離”的情況。消息人士說，預計印方將於下周一或周二發表一份正式的聯合聲明。

據了解，此輪會談於周六晚上7點30分左右結束。此外，有消息稱，位於北錫金縣孔拉山口（Kongra La）的印度軍隊和位於西藏自治區崗巴鎮（Kampa Dzong）的解放軍之間建立了一條熱線，以促進邊境地區的信任精神和友好關係。

消息人士稱，“兩國的武裝部隊在一線軍長級建立了良好的溝通機制。這些不同部門的熱線電話在加強溝通和維護邊境的和平與安寧方面發揮了很大的作用。兩軍的一線軍長出席了開幕式，並通過熱線交流了友誼與和諧的信息。”