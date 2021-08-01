美國務卿布林肯將出席五個東盟部長會議

美國國務院7月31日通過聲明宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）將於8月2日至6日期間參加五個與東盟有關的部長視頻會議，並就緊迫的地區和國際議題與東盟同事們進行接觸。

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這些會議分別是美國-東盟部長會議、東亞峰會部長會議、東盟地區論壇部長會議、湄公河-美國夥伴關係部長會議和湄公河之友部長會議。聲明稱，“在這些會議期間，國務卿將就緊迫的地區和國際議題同印太地區各地的領導人進行接觸。國務卿將重申美國對東盟中心地位的承諾，並與東盟和國際合作夥伴合作，共同打擊新冠疫情，支持經濟復蘇。”

就布林肯與東盟的互動，聲明續指，“國務卿還將提高採取大膽行動處理氣候危機的重要性。他將重申，美國與國際社會站在一起，共同捍衛海洋自由和國際法，包括《聯合國海洋法公約》在內。他將對緬甸軍事政變表達嚴重關切，呼籲東盟採取聯合行動去敦促（緬甸）軍方終止暴力，釋放所有被不公正逮捕的人，恢復緬甸通向民主的道路。”

就在一天前，美國副總統卡瑪拉·哈里斯(Kamala Harris)的發言人證實，她將於下月對新加坡和越南進行訪問。聲明說，“哈里斯將與兩國政府就共同關心的問題進行接觸，包括地區安全、全球應對新冠疫情、氣候變化和我們推動基於規則的國際秩序的共同努力”。美副總統首席發言人桑德斯(Symone Sanders)稱，“即將展開的訪問延續這樣的努力---加深我們與東南亞的接觸。”