菲律賓外長將於東盟會議提及南海問題

據菲律賓最大廣播電視公司ABS-CBN8月1日報導，菲律賓外交部長洛欽（Teodoro Locsin, Jr.）在下周一開始參加為期5天的東盟部長會議時，將提及新冠疫苗派發和南中國海的問題。

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菲律賓外交部通過聲明表示，這些“菲律賓在東盟的優先事項”，包括從新冠疫情中恢復，將由外長洛欽在8月2日至6日的第54屆東盟外長會和相關會議上提出。聲明稱，“預計外長們將討論針對大流行病的應對和恢復，以及其他國際和區域問題”。報導指，在4月份的東盟領導人會議上，由10個成員國組成的區域集團就應對新冠疫情“重申了我們對落實《東盟全面復蘇框架》實施計畫的承諾”。

東盟輪值主席國、文萊蘇丹和國家元首哈桑納爾•博爾基亞（Hassanal Bolkiah ）在聲明中說，“我們歡迎利用新冠疫情東盟應對基金儘快為東盟人民採購疫苗的決定”。聲明續指，“我們也歡迎文萊最近宣布分別向新冠疫情東盟應對基金捐款10萬美元。”印尼、泰國和菲律賓這三個東盟成員國最近出現了新冠病毒感染率激增的情況。

在海洋問題上，儘管有一個五年前的海牙常設仲裁法院裁定，支持菲律賓在南海仲裁案相關問題上的幾乎全部訴求，但中國與菲律賓等國就爭議水域的爭端卻仍在繼續且更為明顯。

值得一提的是，菲律賓國防部長洛倫紮納（Delfin Lorenzana）7月30日與來訪的美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)舉行會談，並於會後宣布總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）決定恢復菲美《訪問部隊協議》。

菲美《訪問部隊協議》是兩國在1998年簽署的重要軍事協議之一。協議規定了美方軍人、軍事相關人員以及軍事裝備進入菲律賓的條件、活動範圍以及可獲得的便利，其中包括雙方舉行軍事演習的相關內容。